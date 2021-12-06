Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı Türkiye Şampiyonasına Katılacak

Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 21 ilden 47 takımın katıldığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonasında kazandığı başarıların ardından Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

HABER MERKEZİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve katıldığı yerel ve bölgesel liglerde önemli başarılar elde eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 4 ile 5 Aralık günleri arasında Malatya’da düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonasında ilk 3’e girerek, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda 4 Aralık Cumartesi günü düzenlenen Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonasının açılış törenine katılarak tüm takımlara başarı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi takımının kazandığı başarılardan gurur duyduklarını ifade edip, antrenörleri ve sporcuları tebrik etti.