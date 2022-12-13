Yeşilyurt Belediyespor galip

Arapgirspor ve Malatya İdmanyurdu mağlup

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor haftayı Siverek Belediyespor galibiyetiyle kapatırken, Malatya İdmanyurdu ile Arapgirspor haftayı mağlubiyetle kaparak rakiplerinden puan alamadı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya takımları 11.hafta karşılaşmalarında sahne aldı. Haftanın açılış maçında Yeşilyurt Belediyespor, Siverek Belediyespor’u 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmaya Yeşilyurt Belediyespor; Emrah Tuncel, Doğancan Akkaya, Erhan Gözetlik, Sefa Saz, Ramazan Özcan, Burak Yılmaz, Ahmet Talha Yılmaz, Oğuzhan Nemli, Gökay Yiğit, Fazlı Ayan ve Eray Baba on biriyle çıktı.

Yeşil beyazlılar karşılaşmanın ilk yarısını Ahmet Talha Yılmaz’ın 45.dakikada kaydettiği golle önde kapattı. İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren Yeşilyurt Belediyespor 87. dakikada Fazlı Ayan’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Yeşilyurt Belediyespor’da oyuna sonradan giren Muhammed Şirin Er uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Arapgirspor, grup lideri Kahramanmaraş İstiklalspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Merkez Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleye Arapgirspor; Volkan Tuncel, Naci Yıldırımoğlu, Mesut Ağgül, Melik Sıddık Herdili, Mehmet Titiz, Burak Ağaoğlu, İlyas Bıçakçı, Abdulsamet Öztürk, Yusuf Yeşilyurt, Kürşat Akçadağ ve Mehmet Furkan Ağca on biriyle çıktı. Ev sahibi takım çekişmeli pozisyonlara sahne olan karşılaşmanın 90+7.dakikasında Tugay Tiryaki’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın son anlarında saha içerisi karışırken, 12 sarı kartın çıktığı karşılaşmada Kahramanmaraş İstiklalspor’dan Alperen Kaplan ile Arapgirspor’dan Mehmet Titiz kırmızı kart gördü.

Malatya İdmanyurdu ise zirve mücadelesi veren Dersimspor’u konuk etti. Sarı lacivertliler, Yeşiltepe’de oynanan karşılaşmaya Yusuf Aslanargun, Rıdvan Kar, Ahmet Bezen, Mehmet Zencirkıran, Mehmet Yusuf Erdoğan, Aykut Kar, Ferit Çelikhan, İbrahim Öztürk, Şeh Suvar Tiryaki, Sezer Döl ve Barış Totoğlu on biriyle mücadele etti. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Dersimspor 73. dakikada Hayrullah Yusufoğlu’nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.