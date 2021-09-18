Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda galibiyet arayacak

TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, üçüncü haftada konuk olacağı Kocaeli ekibi Redoks Darıca Gençlerbirliği karşılamasında mutlak 3 puanı hedefliyor. Turuncu yeşiller, şuana kadar oynadığı 2 karşılaşmada topladığı 3 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, grupta üçüncü haftada 19 Eylül Pazar günü deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Grup’ta ikinci haftada sahasında İstanbul ekibi Şile Yıldızspor’u 1-0 mağlup eden ve bu sezonki ilk 3 puanını hanesine yazdıran turuncu yeşilliler, zorlu deplasmandan 3 puan çıkararak, yükselişini sürdürmek istiyor.

2 KEZ KARŞILAŞTILAR

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Darıca Gençlerbirliği tarihlerinde daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

3.Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Darıca Gençlerbirliği 4-1 kazandı. Sezonun ikinci yarısında Kocaeli’nde oynanan karşılaşma ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor şuana kadar grupta oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet, 1’de mağlubiyet yaşadı. Turuncu yeşilliler, birinci haftada deplasmanda Düzcespor’a 3-1 mağlup olurken, ikinci haftada sahasında Şile Yıldızspor’u 1-0 mağlup etti.

Darıca Gençlerbirliği ise geride kalan 2 haftada oynadığı her iki karşılaşmada da berabere kalarak, 2 puan topladı. Kocaeli ekibi, ligin ilk haftasında sahasında Yomraspor, ikinci haftada ise deplasmanda Çarşambaspor ile 2-2’lik skorlarla berabere kaldı.

KARŞILAŞMAYI SEZER YALÇIN YÖNETECEK

Darıca Gençlerbirliği ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında 19 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Darıca İlçe Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Sezer Yalçın yönetecek. Yalçın’ın yardımcılıklarını Ali Gün ile Uğur Aydoğdu yapacak. Mücadelede Fatih Okhan ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

“TAKIMA HERKESİN SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Kulüp Başkanı Muzaffer Çelik, Yeşilyurt Belediyespor’un tüm Malatyalıların takımı olduğunu ve herkesin sahip çıkmasını beklediklerini söyledi.

Çelik, takımda birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu kaydederek, “İyi ve karakterli oyunculardan kurulu bir takım hüviyetine sahibiz. Takımda birlikteliğin üst seviyede olması hepimizi mutlu ediyor. Kısa bir zaman diliminde kurulan bir kadro olmasına rağmen futbolcular arasındaki birliktelik havası bizleri gelecek haftalar için umutlandırıyor. Taraftarlarımızın içi rahat olsun bu takım çok iyi yerlere gelecektir. Yönetim Kurulu, teknik ekibi ve futbolcular olarak hepimiz bu işe inandık, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz Malatyalıyız, bu takımın başarısı Malatya’nın başarısıdır. Yeşilyurt Belediyespor, tüm Malatyalıların takımıdır. Yeni Malatyaspor’da, Yeşilyurt Belediyespor’da bu kentin ortak değeridir, herkesin sahip çıkmasını ve desteklemesini bekliyoruz. Taraftarlarımız çok iyi bir takım ve çok güzel maçlar izleyecekler, biz buna yürekten inanıyoruz. Bütün maçlarımızda taraftar desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız canla başla çalışıyorlar, sahada alın teri döküyorlar, biz onların mücadelesini yakından görüyoruz ve takdir ediyoruz. İnşallah Darıca Gençlerbirliği maçından güzel bir sonuçla dönerek önümüzdeki haftalar için daha güzel bir hava yakalayacağız” diye konuştu.

Malatya Haber