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Yeşilyurt Belediyespor 5’inci sırada yer aldı
TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 4.haftayı 7 puanla beşinci sırada tamamladı. Turuncu yeşilliler, 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşadı.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Yeşilyurt Belediyespor, grupta 4.haftada sahasında konuk ettiği İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. 4 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşayan turuncu yeşilliler, hanesine 7 puan yazdırırken, beşinci sırada yer aldı.
Grup’ta 4.hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Altındağspor-Hacettepespor: 2-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1
52 Orduspor-Kızılcabölükspor: 2-1
Yomraspor-68 Aksaray Belediyespor: 2-0
Elazığ Karakoçan-Siirt İl Özel İdaresispor: 4-2
Çarşambaspor-Kuşadasıspor: 1-3
Düzcespor-Darıca Gençlerbirliği: 3-2
İskenderunspor-Alanya Kestelspor: 3-3
Bayrampaşaspor-Iğdır Futbol Kulübü: 1-1
Grup’ta 4.hafta maçlarının ardından Kuşadasıspor 10 puan ve gol averajıyla zirvede yer aldı. 10 puanlı bir diğer ekip 52 Orduspor ise haftayı ikinci sırada tamamladı. 2.Grup’ta 7’şer puanlı takımlardan Iğdır Futbol Kulübü üçüncü, Elazığ Karakoçan dördüncü, Malatya Yeşilyurt Belediyespor beşinci sırada bulunuyor.
TFF 3.Lig 2.Grup’ta 1’er puanlı takımlardan Siirt İl Özel İdaresispor, Çarşambaspor ve Kızılcabölükspor ise son 3 sırayı paylaşıyor.
Grup’ta 5.hafta karşılaşmaları 3 Ekim Pazar günü oynanacak. Maçların programı şöyle:
14.30 Siirt İl Özel İdaresispor-İskenderunspor (Siirt Atatürk Stadı)
14.30 Iğdır Futbol Kulübü-Elazığ Karakoçan (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadı)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor (Dağılgan Stadı)
15.00 Alanya Kestelspor-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik Stadı)
15.00 Hacettepespor-Yomraspor (Yenimahalle Hasan Doğan Stadı)
15.30 Kızılcabölükspor-Altındağspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Şile Yıldızspor (Darıca İlçe Stadı)
15.30 Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kuşadası Özer Türk Stadı)
15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-Düzcespor (Stat henüz belli değil)
Yeni Malatyaspor 7 haftada 2 galibiyet aldı
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