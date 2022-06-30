Yeşilyurt Belediyesi’ne festival tepkisi

27’ncisi düzenlenen Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali’ne tepki gösteren İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yılmaz, “Festivale milyonlar harcayan Yeşilyurt Belediyesi gri pasaport olayını festivallerle gençlerin gözünü boyayarak kapatamaz” dedi.

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız son dönemlerde artan ekonomik sıkıntılara rağmen Yeşilyurt Belediyesi tarafından personele zam yapılmayıp milyonlarca liranın 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali için harcanmasına tepki gösterdi.

Başkan Yıldız yaptığı açıklamada “Açlık sınırının asgari ücretin kat kat üzerinde olduğu bir dönemde personelin zam isteğini geri çeviren ancak Festivale milyonlar harcayan Yeşilyurt Belediyesi gri pasaport olayını festivallerle gençlerin gözünü boyayarak kapatamaz” dedi.

“KİMİN MALINI KİME DAĞITIYORSUNUZ?”

Yeşilyurt Belediyesin tarafından İstanbul’a dağıtılmak üzere götürülen yüzlerce kilo kirazın parasının kimin tarafından ödendiğini soran Yıldız kimlerin malı kimlere peşkeş çekiliyor diye sordu.

Yeşilyurt’un problemlerinin saymakla bitmeyeceğini belirten Başkan Yıldız, “Çevreyolunun altına son yıllarda ne kadar yatırım yaptınız, Çevre Yolunun altında ki çocukları, gençleri uyuşturucu batağından kurtarmak adına hangi projelere imza attınız ne kadar para harcadınız” diye sordu.

Başkan Yıldız son olarak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, “İnanın gitmenize az kaldı. Yalana dolana talana son vermemize az kaldı” dedi. (Bülten)