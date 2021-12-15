Yeşilyurt Belediyesi’nden Üniversiteli Öğrencilere Bir Jest Daha

BEYZA NUR GÜL

Yeşilyurt Belediyesi kış boyunca üniversiteli öğrencilerin gıda ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.

Eylül ayında yurt işlemlerini tamamlayana kadar sosyal tesislerinde üniversite öğrencilerini misafir eden Yeşilyurt Belediyesi, öğrencilere bir jest daha yaptı. Yeşilyurt Belediyesi üniversiteli öğrencilerin kış boyunca gıda ihtiyaçlarının karşılanacağını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Siz sadece derslerinizi düşünün diye sizi düşünen bir belediyeniz var Yarından itibaren, öğrenci kimlik belgesi ve öğrenci evinin kira kontratı ile belediyemiz Sosyal İşler Müd’ne müracaat eden ilçemizdeki üniversiteli öğrenci kardeşlerimizin kış boyunca gıda ihtiyacı bizden..”

ifadelerine yer verildi.

Bir çok öğrenci tarafından sevinçle karşılanan paylaşım kısa sürede büyük etkileşim gördü.

Malatyalı siyasiler ise Yeşilyurt Belediyesi’ne alınan karardan ötürü teşekkür ettiler.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “2023’te de 2053 vizyonunda da 2071 vizyonumuzda da bizim ayrılmaz parçamız gençlerimize bir destekte #Malatya #Yeşilyurt Belediye’mizden geldi. Belediye Başkanımız @mehmetcinar44 ve ekibini tebrik ediyorum.” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Sevgili gençler, sizler bizim güzel yarınlarımız için ektiğimiz umut tohumlarımızsınız… Belediyelerimizin kapıları sizlere her zaman açıktır. Siz yeter ki ülkenize güvenmeye devam edin.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Yeşilyurt Belediyesi’ni tebrik ederek, “Gönüllere dokunan işleriyle Yeşilyurt Belediyemiz…” dedi.

Son olarak AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile örnek projeleri hayata geçiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız @mehmetcinar44 ve ekibini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Tebrikler @yesilyurtbeltr” ifadelerini kullanarak Yeşilyurt Belediyesi’ni ve Başkan Çınar’a tebriklerini iletti.