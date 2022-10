Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ Özel Programı

Yeşilyurt Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik başlattığı ‘Ulusal Kuduz Eradikasyon Programı’ kapsamında verdiği veterinerlik hizmetiyle farkındalık oluşturmaya devam ederken, 2019 yılından bugüne kadar gerçekleşen hizmetlerle 2 Bin 175 sokak ve evcil hayvanın ihtiyaçlarının giderilmesi sağlandı.

‘Hayvan dostu’ belediyecilik anlayışıyla sokak hayvanlarına veterinerlik hizmeti sunan Yeşilyurt Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Kliniğinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

Bütün canlıların ortak dili olan ‘sevgi’ anlayışını hizmetlerinin temeline yerleştiren Yeşilyurt Belediyesi, yürüttüğü çalışma kapsamında sadece sokak hayvanlarına yönelik değil, aynı zamanda evcil hayvanlara yönelik de sağlık hizmeti sunuyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla gerçekleşen veterinerlik hizmetlerinden son 3,5 yıl içerisinde 2 bin 175 sokak ve evcil hayvan yararlandı.

Gerek ulusal gerek yerel sokak hayvanlarına yönelik hizmet veren gönüllü kuruluşlarla da birlikte hareket ederek sevgi ve şefkat bekleyen masum canlıların yardımına koşan Yeşilyurt Belediyesi, 2019 yılından itibaren 22 ton birinci sınıf hazır mamayla bu desteğini sürdürdü.

Vatandaşlar sokak ve evcil hayvanlara gösterdiği duyarlılık ve yakınlıktan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunarak, memnuniyetlerini dile getirdiler.

‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Veterinerlik Kliniğinde düzenlenen programa katılan minik öğrenciler, hayvanlarla buluşup keyifli anlar yaşadılar. Etkinlik sırasında sokak hayvanlarının sahiplenilmesi ve korunması yönelik çalışmalar hakkında miniklere bilgiler paylaşıldı.

Çocukların minik canlılarla buluşmaları sırasında yaşadıkları heyecana ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm canlıların rahat bir ortamda yaşaması için hem çevre dostu hem de hayvan dostu bir belediyecilik anlayışını önemsediklerini söyledi.

Her alanda olduğu gibi veterinerlik hizmetlerinde de Yeşilyurt’a yakışan başarılı çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ ‘4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’ nedeniyle Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı veteriner ekiplerimiz tarafından birçok okulumuzda hayvan sevgisini aşılamak adına organizasyonlar düzenlendi. Kliniğimizde bulunan kuşlarımızı, kedilerimizi ve köpeklerimizi ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle buluşturduk. Yeşilyurt Belediyesi olarak sokak hayvanlarının korunması, kısırlaştırılması ve bakımlarının yanı sıra sağlıklı ve güvenilir alanlarda hayatlarını sürdürmelerine yönelik çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bazı nedenlerden yaralanan hayvanlarımızın aşılarını yapıp, tedavi ediyoruz ve onları yeniden doğal ortamlarına bırakıyoruz. 2019 yılından bugüne kadar yaptığımız hizmetlerle 2 bin 175 sokak ve evcil hayvanının ihtiyaçlarının giderilmesini sağladık. Kuracağımız barınakta çocuklarımızın hayvanlarla daha fazla vakit geçirmelerini, onları tanımalarını ve daha bilinçli davranmalarını sağlayacağız. Hayvan sevgisi erken yaşlarda öğrenilmesi gereken bir davranış şeklidir. Özellikle çocuklarımızın hayvan sevgisini öğrenmeleri ve hayvan haklarını bilmeleri içinde farkındalık oluşturan bu tür programları önemsiyoruz. Tarımsal Müdürlüğümüze bağlı veteriner kliniğimizde düzenlenen etkinliğimize katılan öğrencilerimizi de can dostlarımızla buluşturduk. Çocuklarımızı hayvan sevgisi ile büyütmek ve bu bilinci çocuklarımıza küçük yaşta kazandırmak hepimizin ortak görevidir. Sevginin, saygının, hoşgörünün ve samimiyetin üst seviyede olduğu, ‘Mutlu İnsanların Şehri’ olarak tarif ettiğimiz Yeşilyurt’umuzda herkesin ve her canlının sağlıklı ve huzur içerisinde bir hayat yaşaması bizim temel önceliğimizdir. Dolayısıyla insanlarımızın mutluluğu kadar sokaktaki can dostlarımızın sağlıklı ve bakımlı olması da bizim için önemlidir. Sokak hayvanlarına her zaman hoşgörüyle ve samimiyetle yaklaşmalıyız. Tüm canlılarımız için ortak dil olan ‘sevgi dilini’ ilçemizde hâkim kılmanın gayreti içerisindeyiz. Yaşadığımız dünya ve hayatımız, hayvanlara göstereceğimiz sevgi ve hoşgörü ile daha da güzelleşecektir. Doğanın dengesinin korumasında hayvanların da rolü bulunduğunu, bu bilinçle hareket edip, çocukları da bu bilinçle yetiştirmek gerekiyor. Bizimle birlikte aynı hayatı paylaşan can dostlarımızın güvenli ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için desteklerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu vesileyle hayvanlara karşı uygulanan her türlü şiddet ve kötü muamelenin son bulduğu, doğadaki tüm canlıların birlikte uyum içinde yaşaması umuduyla, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutlarım.” dedi. (Bülten)