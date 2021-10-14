Yeşilyurt Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi Kurdu

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ‘Yetim Kalbi’ projesi kapsamında; yetim çocuklar ve annelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete girmeye hazırlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan ‘Yetim Kalbi’ projesi, Yetim Koordinasyon Merkezi ile gerçeğe dönüştü. Çınar’ın talimatıyla başlayan çalışmalar neticesinde bölgede başka bir örneği olmayan Yetim Koordinasyon Merkeziyle yetim çocuklar ve annelerine yönelik sosyal, kültürel ve eğitim hizmetler sunulacak.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kontrolünde yapımı tamamlanan ve uzman sosyolog ve psikologların görev yapacağı Yetim Koordinasyon Merkezinde; çocuklar için bilgisayar odası, sınıf, sinema – müzik odası, beceri atölyesi, oyun alanları, anneler için dinlenme ve çeşitli etkinlik alanları yer alıyor.

Tüm çocukların mutlu ve huzurlu olmayı hak ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çocuklarımız bizim her şeyimiz, gözümüzün nurlarıdır. Tüm evlatlarımızın mutlu, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması hepimizin temel gayesidir.2019 yılındaki seçim vaatlerimiz arasında çocuklara ve gençlere yönelik farkındalık yaratacak çalışmalara özel bir bölüm açmıştık. Şimdi de hizmetlerimizi yetim, öksüz ve dezavantajlı grupta ki tüm yavrularımızın hak ettiği hayata yaşamaları, sosyalleşmeleri ve hayata daha umutla bakmaları için toplumda farkındalık yaratan yatırımlarımızı yeni bir projeyle taçlandıracağız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz kontrolünde gerçekleşen titiz çalışmalar neticesinde hazırladığımız Yetim Koordinasyon Merkezimiz ile sosyal belediyecilik hizmetlerimizin boyutunu genişletmiş olacağız. Uzman sosyologlar ve psikologların görev alacağı bu merkezimizde çocuklarımıza yönelik farklı alanlarda eğitim çalışmaları düzenleyeceğiz ayrıca annelerimiz içinde farklı aktiviteler düzenleyeceğiz” diye konuştu. (Bülten)