Yeşilyurt Belediyesi yanlıştan döndü!

HÜSEYİN KOCAMAN

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen “ Çocuk Kitapları Festivali “ kapsamında 4 Kasım’da yapılması planlanan “ Mustafa Armağan “ söyleşisi iptal edildi. Atatürk’e her fırsatta hakaret eden, Mustafa Armağan’ın programının iptal edildiği Yeşilyurt Belediyesinin twitter hesabından duyuruldu.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali” programımız kapsamında 4 Kasım Cuma günü, saat 18:00’de gerçekleşecek olan “Mustafa Armağan Söyleşisi” yazarımızın yoğun programı nedeniyle iptal edilmiştir. Programımızın diğer içerikleri duyurularımızdaki takvime göre eksiksiz sürecektir.” ifadeleri yer aldı.