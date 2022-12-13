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Anasayfa / Yeşilyurt / Yeşilyurt Belediyesi Süper Lige yükseldi

Yeşilyurt Belediyesi Süper Lige yükseldi

Yeşilyurt Belediyesi Süper Lige yükseldi
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Yeşilyurt Belediyesi Süper Lige yükseldi

HABER MERKEZİ

Salon Hokeyi 1. Lig müsabakaları 9-12 Aralık 2022 tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalara Zonguldak Fener Anadolu Lisesi Kulübü – Osmaniye Simya eğitim Kurumları Spor Kulübü – Gaziantep Gençlik Spor Kulübü – Adana Hokey Kulübü – Suruç Belediye Spor Kulübü – Kocaeli Kartepe Belediyesi  Spor Kulübü – Konya Hisar Spor Kulübü ve Yeşilyurt Belediye Spor Kulübü katıldı.

Dört gün süren müsabakaların sonunda Suruç Belediyesi 1. Olurken, Yeşilyurt Belediyesi Hokey Takımı ise 2. sırada tamamlayarak 2023-2024 yılı sezonunda Salon Hokeyi Süper Ligi’nde mücadele etme hakkını elde ettiler.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, takdim etti.

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