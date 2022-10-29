Yeşilyurt Belediyesi İle Yeşilyurt Kent Konseyinden ‘Usta-Çırak’ Buluşmaları

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından başlatılan ‘Usta-Çırak’ buluşmaları kapsamında Malatya Şeker Fabrikasına giden Teknoloji ve Sağlık Koleji Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğrencileri, şeker pancarının fabrikaya girişinden, ürün olarak çıkışına kadar geçen süreç hakkında yetkililerden bilgi alıp, farklı bir deneyim yaşadılar.

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Teknoloji ve Sağlık Koleji Yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla Malatya Şeker Fabrikasına giden Elektrik ve Elektronik Bölümü Öğrencileri, şekerin oluş sürecini uygulamalı olarak yerinde gördü. Fabrika yetkilileri, üretim fabrikasının genel durumu, çalışmalar ve projeler hakkında öğrencilere detaylı bilgiler paylaştılar.

Öğrenciler, şeker pancarının fabrikaya girişinden, ürün olarak çıkışına kadar geçen süreç hakkında yetkililerden bilgi alarak, süreci yerinde görme imkânı buldu. Büyük bir ilgi ve merakla fabrikayı inceleyen öğrenciler, daha sonra elde edilen şekerin tadına baktı.

Ziyaret esnasında memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, kendilerine bu güzel fırsatı sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, Yeşilyurt Kent Konseyine, Şeker Fabrikası Yetkililerine ve okul yönetimine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yetkilisi Tayfun Özcan ise, “Yeşilyurt Belediyemizin destekleriyle öğrencilerimizin kişisel ve meslek hayatlarını daha nitelikli hale getirmek amacıyla ‘Usta-Çırak’ buluşmalarını başlattık. İlçemizdeki teknik okullarda eğitim hayatını sürdüren öğrenci kardeşlerimizle birlikte kentimizdeki fabrikaları ve işyerlerini ziyaret ederek, yapılan üretimlerle ilgili yerinde bilgiler alıyoruz. Teknoloji ve Sağlık Koleji Elektrik ve Elektronik Bölümü öğrencileriyle birlikte Şeker Fabrikasını gezip, pancar şekerinin hazırlanması ve paketlenme sürecini yerinde gördük. Fabrikanın yetkilileri ve ustalarıyla bir araya gelen öğrencilerimiz için çok güzel bir deneyim oldu. ‘Usta-Çırak’ buluşmalarının hayata geçmesinde desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar olmak üzere bugün ki program için kapılarını bizlere açan Şeker Fabrikasının Yetkilileri ile projemize katılım gösteren Teknoloji ve Sağlık Kolejinin öğretmenlerine ve öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. (Bülten)