Yeşilyurt Belediyesi, geri dönüşüm tesisi ve işletmesi kiraya verecek

Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Mahallesi 187 ada 2 ve 3 parseller üzerinde bulunan Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Entegre Tesisinin kiraya verilmesi ve işletilmesi işidir. Belediye Encümeninin 29.12.2022 tarih ve 1038 sayılı kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü İhale ile 3 (üç) yıl işletme süresi olmak üzere kiraya verilecektir. Bahse konu olan ihale için teklifler Yıllık Kiralama Bedeli üzerinden verilecek.

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