Yeşilyurt Belediyesi 125 kişiyi işe kavuşturdu!

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, ‘İş Havuzu’ projesiyle 125 kişiyi işe kavuşturdu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘İş Havuzu’ projesiyle istihdama önemli katkılar sunuluyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘İş Havuzu’ projesinden faydalanarak bir firmada işe başlayan Fatma Atay’ı işyerinde ziyaret ederek ‘hayırlı’ olsun dileklerini paylaştı. Yeşilyurt İlçesinin sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmek, iş arayanlara yeni iş kapısı aralamak ve yerel ekonominin hareketlenmesine destek sunmak amacıyla başlatılan ‘İş Havuzu’ projesiyle birçok vatandaş iş sahibi oluyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne yaptığı başvuru neticesinde Özalper mahallesinde ki bir firmada işe giren Fatma Atay’ı ziyaret etti. Fatma Atay’a ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaşan Çınar, işyeri sahiplerine de ‘İş Havuzu’ projesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini sunup, plaket takdim etti.

‘İş Havuzu’ projesiyle işe girdiğini ifade eden Fatma Atay, “Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne başvurumu yaptım ardından burada işe girdim, çok mutluyum. Belediye Başkanımıza ve işyeri sahiplerine bu imkanı bana sağladıkları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



İşletme sahipleri ise iş arayanlarla işverenlerin buluşmasını sağlayan ‘İş Havuzu’ projesini başlatan Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunup, firmalarında işe başlayan Fatma Atay’a da başarılar dilediler.

Çınar da, ‘İş Havuzu’ projesiyle birlikte ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerine farklı bir anlam kazandıklarını söyledi.

Yeşilyurt İlçesinde herkese ve herkesime dokunan hizmetlerine aralıksız devam ettiklerine dikkat çeken Çınar, “ Belediye olarak hemşehrilerimizin hayat standartlarının yükselmesine, rahat ve güzel koşullarda yaşamalarına imkan tanımak adına her alanda çok aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz bünyesinde başlattığımız ‘İş Havuzu’ projemiz ile de istihdama büyük bir katkı sunuyoruz. Bugüne kadar bu projeye başvuru yapan 650 hemşehrimizden 125’inin işe kavuşmasına aracılık ettik. Bu güzel çalışmayla bir nevi iş arayanlarla işverenler arasında gönül köprüleri kurmuş oluyoruz. ‘İş Havuzu’ projemize kayıt yaptırarak işe girenler arasında yer alan Fatma Atay kardeşimizde yeni işine başladı, bizlerde ekibimizle birlikte kendisini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerimizi paylaştık. Ziyaretimiz sırasında firma sahiplerinin ilk etapta ikinci, uzun vadede de 20’ye yakın motosiklet kuryeliği yapabilecek çalışanlara daha ihtiyaçları olduğunu öğrendik. A-1 ve A-2 ehliyeti olan hemşehrilerimiz Turgut Özal Mahallesi Ahmediye Cami karşısındaki Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze başvurularını yaparlarsa onlarında iş sahibi olması noktasında elimizden geleni yapacağız. Fatma Atay’a yeni işinde başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun. ‘İş Havuzu’ projemize katkı sunan tüm firmalarımıza, işletmelerimize ve esnaflarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle çalışarak hemşehrilerimizin refah seviyesini yükseltmeye gayret ediyoruz” diye konuştu. (İHA)