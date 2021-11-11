Yeşilyurt, Bayrampaşa’ya bileniyor!

TFF 3. Lig 2.Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Bayrampaşa ile oynanacak maçın hazırlıkları sürüyor. Ligde geçen hafta Iğdır Futbol Kulübü ile oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup olan turuncu yeşilliler zirve yarışında aldığı yarayı Bayrampaşa karşısında telafi etmenin planlarını yapıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor TFF 3. Lig 2.Grup 12.hafta programında 13 Kasım Cumartesi günü sahasında Bayrampaşaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe 1 nolu sentetik sahada oynanacak müsabaka saat 13.00’de başlayacak. 11.haftada deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelen turuncu yeşilliler, 18 puanda kalırken, 3’üncü sıradan 5’inci sıraya geriledi. Yeşilyurt Belediyespor, grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3’te mağlubiyet yaşadı. Bayrampaşa maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Malatya temsilcisi kritik maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen Yeşilyurt Belediyespor taraftar desteğini de yanına alarak İstanbul ekibini devirmeyi ve gurubunda liderle arasındaki puan farkını kapatmayı amaçlıyor. TFF 3.Lig 2. Grupta Düzcespor 22 puanla zirvede yer alırken, İskenderunspor 21 puanla ikinci, Iğdır Futbol Kulübü 19 puanla üçüncü, 18’er puanla Yomraspor dördüncü, Yeşilyurt Belediyespor ise beşinci sırada yer alıyor.

Grup’ta 12.hafta karşılaşmaları 13 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Program şöyle:

12.00 Yomraspor-İskenderunspor

13.00 Altındağspor-52 Orduspor

13.00 Çarşambaspor-Elazığ Karakoçan

13.00 Düzcespor-Iğdır Futbol Kulübü

13.00 Şile Yıldızspor-Siirt İl Özel İdarespor

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşaspor

13.00 Kuşadasıspor-Hacettepespor

13.00 Darıca Gençlerbirliği-Alanya Kestelspor

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü-Kızılcabölükspor