Yeşilyurt Avantaj Peşinde!

TFF 3. Lig 2.Grup’ta zirve mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 7 Kasım Pazar günü Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sezona geç başlamalarına rağmen istikrarlı sonuçlar alarak ligin üst sıralarında yer alan turuncu yeşilliler şampiyonluk yarışına ortak olan rakibi karşısında iyi bir skorla sahadan ayrılarak zirve yarışında avantaj yakalamak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 11.haftasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Iğdır Şehir Stadı’nda 7 Kasım Pazar günü saat 13.00’de başlayacak olan müsabakayı Halil Erdoğan, Yasin Kılıç ve Ferhat Dalgıç hakem üçlüsü yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Nağaç. Hakem Halil Erdoğan, daha önce ligin 2. haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile Şile Yıldızspor arasında oynanan müsabakayı yönetmiş, Malatya ekibi bu mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başladıktan sonra beklenmedik puan kayıpları yaşayan Iğdır Futbol Kulübü ile zorlu bir müsabakaya çıkacak olan Yeşilyurt Belediyespor rakibiyle oynayacağı karşılaşma için Cuma günü öğlen saatlerinde karayoluyla maçın oynanacağı kentte gitti. Bu maçın son çalışmasını Iğdır’da yapacak olan turuncu yeşilliler zirve yarışından kopmamak için Iğdır temsilcisi karşısında iyi bir neticeyle sahadan ayrılmanın planlarını yapıyor. Eksik ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Yeşilyurt temsilcisi geçen hafta Siirt İl Özel İdaresi Spor karşısında alınan 3 puanın morali ile sahaya çıkacak. Turuncu yeşilli ekip sahadan puan ya da puanlarla ayrıldığı takdirde zirvedeki yerini sağlama alacak. Ligde geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Yeşilyurt Belediyespor 18 puanla 3. sırada yer alıyor. Iğdır ekibi ise oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 16 puanla 5. sırada bulunuyor.