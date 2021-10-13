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Yeşilyurt, Ankara’dan puanla dönüyor
TFF 3.Lig 2.Grup’ta 7.haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Ankara ekibi Hacettepespor ile 1-1 berabere kalarak, hanesine 1 puan daha ekledi. Sezona mağlubiyetle başlayan turuncu yeşilliler, sonrasında oynadığı 6 karşılaşmada hanesine puan yazdırmayı başardı.
FERDİ DURDU
TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Hacettepespor ile karşı karşıya geldi. Turuncu yeşilliler, ilk yarısını 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 11.dakikada Volkan Serim’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Hacettepespor, mücadelenin 54.dakikasında Mehmet Can Güngör’ün golüyle skoru 1-1’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 7 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşarken, puanını 12’ye yükseltti.
Stat: Yenimahalle Hasan Doğan Stadı
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Harın Öztekin, Yusuf Doğan, 4.hakem Aydoğan Kaçmaz
Hacettepespor: 38.Ebubekir Elihoş, 7.Ali Eren Daşdemir (Dk.71 Batuhan Özdemir), 14.Ali Eren Karadağ (Dk.53 Furkan Ünsal), 5.Kemal Emirhan Aydın, 29.Cebrail Serçek, 6.Metin İlhan (Dk.46 Fahrettin Ülger), 8.Ataberk Gök (Dk.85 Berkan Ünal), 30.Zafer Göktuğ Erdem, 77.Mehmet Arda Tuzcu, 19.Mehmet Can Güngör (Dk.85 Recep Eren Karabacak), 9.Sarp Ekinci
Yedekler: 99.Ahmet Cevat Varol, 20.Berkan Ünal, 10.Recep Eren Karabacak, 4.Furkan Ünsal, 17.Batuhan Özdemir, 18.Seyit Ali Kahya, 2.Fahrettin Ülger
Teknik Sorumlu: Muharrem Uğur
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1.Ogün Karakaya, 5.Fatih Gürden, 7.Alpay Aldemir (Dk.71 Musa Buğrahan Kavaklıı), 14.Caner Çolak, 17.Metehan Andaç Özlü, 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Sarıkaya, 29.Caner Yılmaz (Dk.46 Deniz Ataç), 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 99.Volkan Serim
Yedekler: 25.Muhammed Enes Salik, 30.Burak Evren, 8.Berkay Can, 10.Deniz Ataç, 11.Avni Kürşat Özmen, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 77.Sinan Yazıcı
Teknik Sorumlu: Hayati Palancı
Goller: Dk.11 Volkan Serim (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Dk.54 Mehmet Can Güngör (Hacettepespor)
Sarı Kartlar: Sarp Ekinci, Ali Eren Karadağ, Ataberk Gök (Hacettepespor), Caner Yılmaz, Metehan Andaç Özlü (Malatya Yeşilyurt Belediyespor)
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