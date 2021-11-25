Yeşilyurt, 52 Orduspor’a bileniyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 15.haftasında 52 Orduspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta şampiyonluğun güçlü adaylarından olan İskenderunspor’u 3-1 yenerek moral bulan turuncu yeşilliler iyi gidişatını Ordu temsilcisi karşında sürdürmek istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 15.haftasında 28 Kasım Pazar günü 52 Orduspor’un konuğu olacak. Yeni Ordu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak. Teknik direktör Hayati Palancı ile yolların ayrılmasının ardından geçen hafta evinde İskenderunspor ile oynadığı müsabakaya yardımcı antrenör Abdulkadir Yılmaz yönetiminde hazırlanarak çıkan turuncu yeşilliler geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Ligdeki üç maçlık mağlubiyet serisine Hatay ekibi karşısında son veren Yeşilyurt Belediyespor aldığı galibiyetle moral buldu. Teknik direktörlük görevine henüz kimin getirileceği belirsizliğini korurken, Malatya ekibi bu hafta 52 Orduspor ile oynayacağı karşılaşmaya Yeşiltepe’de yardımcı antrenör Abdulkadir Yılmaz ve kaleci antrenörü Hüseyin Ökke yönetiminde hazırlanıyor. Sezona tam hazır olmadan başlayarak topladığı puanlarla herkesi şaşırtan Yeşilyurt Belediyespor, 14 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan turuncu yeşilliler 52 Orduspor’u yenerek yeniden üst sıralara yerleşmek istiyor.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynanacak 15.hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

27 KASIM CUMARTESİ

13.00 Altındağspor-Çarşambaspor

13.00 Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor

28 KASIM PAZAR

12.00 İskenderunspor-Düzcespor

13.00 Siirt İl Özel İdarespor-Kuşadasıspor

13.00 Elazığ Karakoçan-Şile Yıldızspor

13.00 Kızılcabölükspor-Hacettespor

13.00 Iğdır Futbol Kulübü-Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü

13.00 Bayrampaşaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 52 Orduspor-Yeşilyurt Belediyespor