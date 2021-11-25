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Yeşilyurt, 52 Orduspor’a bileniyor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 15.haftasında 52 Orduspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta şampiyonluğun güçlü adaylarından olan İskenderunspor’u 3-1 yenerek moral bulan turuncu yeşilliler iyi gidişatını Ordu temsilcisi karşında sürdürmek istiyor.
ÖMER ALİ DELİBAŞ
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin 15.haftasında 28 Kasım Pazar günü 52 Orduspor’un konuğu olacak. Yeni Ordu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 13.00’de başlayacak. Teknik direktör Hayati Palancı ile yolların ayrılmasının ardından geçen hafta evinde İskenderunspor ile oynadığı müsabakaya yardımcı antrenör Abdulkadir Yılmaz yönetiminde hazırlanarak çıkan turuncu yeşilliler geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı.
Ligdeki üç maçlık mağlubiyet serisine Hatay ekibi karşısında son veren Yeşilyurt Belediyespor aldığı galibiyetle moral buldu. Teknik direktörlük görevine henüz kimin getirileceği belirsizliğini korurken, Malatya ekibi bu hafta 52 Orduspor ile oynayacağı karşılaşmaya Yeşiltepe’de yardımcı antrenör Abdulkadir Yılmaz ve kaleci antrenörü Hüseyin Ökke yönetiminde hazırlanıyor. Sezona tam hazır olmadan başlayarak topladığı puanlarla herkesi şaşırtan Yeşilyurt Belediyespor, 14 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan turuncu yeşilliler 52 Orduspor’u yenerek yeniden üst sıralara yerleşmek istiyor.
TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynanacak 15.hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
27 KASIM CUMARTESİ
13.00 Altındağspor-Çarşambaspor
13.00 Alanya Kestelspor-68 Aksaray Belediyespor
28 KASIM PAZAR
12.00 İskenderunspor-Düzcespor
13.00 Siirt İl Özel İdarespor-Kuşadasıspor
13.00 Elazığ Karakoçan-Şile Yıldızspor
13.00 Kızılcabölükspor-Hacettespor
13.00 Iğdır Futbol Kulübü-Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü
13.00 Bayrampaşaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 52 Orduspor-Yeşilyurt Belediyespor
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