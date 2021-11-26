Yeşilyurt 3 puana şartlandı

TFF 3. Lig 2. Grup 15.hafta karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor 28 Kasım Pazar günü deplasmanda 52 Orduspor ile karşı karşıya gelecek. Malatya ekibinin kalesini koruyan genç file bekçisi Ogün Karakaya, geçen hafta İskenderunspor karşısında aldıkları galibiyetin ardından bu hafta da deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Yeşilyurt Belediyespor ligin 15.haftasında 28 Kasım Pazar günü 52 Orduspor’un konuğu olacak. Yeni Ordu Stadyumu’nda saat 13.00’de başlayacak müsabakayı Emre Bulut, Serkan Gülçer ve Atakan Tutan hakem üçlüsü yönetecek. Müsabakaya yardımcı antrenör Abdulkadir Yılmaz ve kaleci antrenörü Hüseyin Ökke yönetiminde hazırlanan turuncu yeşilliler Ordu’ya 3 puan parolasıyla gitti.

Yeşilyurt Belediyespor’un genç file bekçisi Ogün Karakaya, Yeşiltepe’de sürdürülen 52 Orduspor maçı hazırlıkları öncesi değerlendirmelerde bulundu. Savaşarak mücadele eden bir takım olduklarını ifade eden Karakaya, “Sezona iyi başladık. İyi devam ettik. Küçük bir düşüş yaşadık biz bunu sezona geç başlamaya bağlıyoruz. Zaten takım içerisinde hocalarımızla konuşmamızda böyle bir düşüş yaşama ihtimali olabileceği ifade ediliyordu. Sezon başını tam hazır bir şekilde geçirememiştik. Ona rağmen ligde şuan da iyi bir yerdeyiz. 3 maçlık kötü giden serinin ardından bu durumu hemen toparladık. İnşallah bundan sonrası iyi olacak. Biz iyi bir takımız. Geç toplanıp geç hazırlandık. Ama bizim arkadaşlık bağlarımız çok kuvvetli. Günlük hayatta ailelerimizle birlikte beraberiz. Tesiste olduğumuz zamanlarda bir oda da 20 kişi oturup sohbet edebiliyoruz. Arkadaşlığımızın iyi olması sahada mücadelemize yansıyor. Oynanan maçlarda iyi bir mücadele sergiliyoruz. Bu da iyi takım veya kötü takım değil, mücadele eden mücadele etmeyen takım faktörünü ortaya koyuyor. Birbirimiz için oynuyoruz. Savaşıyoruz, mücadele ediyoruz” diye konuştu.

“EN KÖTÜ İHTİMALLE PLAY OFF’A KALMAYI İSTİYORUZ”

Ligde bu hafta oynayacakları 52 Orduspor müsabakasından puan veya puanlarla dönerek iyi gidişatı sürdürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Ogün Karakaya, “Bir takımın hedefi muhakkak vardır. Biz bunu dillendirmesek de sezonu en kötü play off hattının içerisinde bitireceğimizi düşünüyoruz. Kendi aramızda konuştuğumuzda, daha iyi olabileceğini en kötüsünün playy off’lara katılmak olduğunu söylüyoruz. Kötü gidişata İskenderunspor galibiyetiyle son verdik. İnşallah 52 Orduspor müsabakasından da puan ya da puanlarla döneceğiz. Başımızda şuan da Kadir ve Hüseyin hocalarımız var. Yönetimimiz bizleri destekliyor. Takımdan ayrılan hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Bizleri bu güne kadar çok iyi hazırladılar. Birbirimiz için mücadele ederek deplasmandan puan ya da puanlar ayrılacağız” diye konuştu.