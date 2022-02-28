Yeşilyurt 1 puanı zor kurtardı!

Malatya Yeşilyurt Belediyespor geriye düştüğü Kızılcabölükspor karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde geçen hafta Hacettespor ile golsüz berabere kalan yeşil beyazlılar kötü gidişata dur demek için gittiği Denizli deplasmanında beklenen çıkışı gösteremedi. Ligde ardı ardına yaşadığı puan kayıplarıyla küme düşme potasına kadar gerileyen Yeşilyurt için tehlike çanları çalmaya başladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 2. Grup 27. hafta mücadelesinde Yeşilyurt Belediyespor Denizli ekibi Kızılcabölükspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kızılcabölük Semt Sahası’nda oynanan müsabakayı Mustafa Hakan Belder, Yusuf Doğan ve Bekir Özçelik hakem üçlüsü yönetti. Müsabakaya dengeli bir şekilde başlayan iki takımın ilk yarıda gelişen ataklarında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına beraberlikle girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızılcabölükspor Mehmet Kaan Türkmen’in 55. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan bölümde Yeşilyurt Belediyespor’da Mustafa Ceviz’in oyuna müdahaleleri sonuç verdi ve yeşil beyazlılar 89. dakikada Berk Karadağ skorda ile eşitliği yakaladı. Bu skorla iki takımda puanını 26’ya yükselterek haftayı küme düşme potasının üzerinde tamamladı.

KIZILCABÖLÜKSPOR: 53.Muzaffer Sarıibrahim, 5.Ali Aydın (Dk.46 Mehmet Can Kocabaş), 7.Adem Aydın, 8.Alpay Eroğlu (Dk.89 Behiç Alpagut Özeren), 9.Mehmet Kaan Türkmen, 11.Furkan Şamil Çetin (Dk.64 Cihan Halil), 20. Yunus Emre Karakaya, 23.Anıl Yıldırım, 19.İdris Furat (Dk.82 Özgür Kedikli), 30.Mehmet Akif Şerifoğlu, 59.Vedat Saygı

YEDEKLER: 85.Amaç Ulaş Bayram, 6.Mustafa Altun, 26.Mehmet Can Kocabaş, 24.Yaşar Miralp Arslantürk, 41.Cihan Halil, 77.Behiç Alpagut Özeren, 54.Özgür Kedikli

TEKNİK SORUMLU: Hasan Şermet

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1.Ogün Karakaya 7.Alpay Aldemir, 18.Berk Yiğit Karadağ, 19.Sefa Saz, 21.Selim Dedekoç, 27.Musa Buğrahan Kavaklı (Dk.69 Furgan Polat), 29.Caner Yılmaz 17.Metehan Andaç Özlü (Dk.69 Muharrem Efe), 55.Burçin Yüksel, 66.Mehmet Atik (Dk.82 Avni Kürşat Özmen), 88.Hamza Alper (Dk.57 Salih Sarıkaya)

YEDEKLER: 24.Muhammed Enes Salik, 4.Furgan Polat, 11.Avni Kürşat Özmen, 13.Alperen Arslan, 44.Erhan Gözetlik, 22.Salih Sarıkaya, 54.Muharrem Efe

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Ceviz

GOLLER: Dk.55 Mehmet Kaan Türkmen (Kızılcabölükspor) Dk.89 Berk Karadağ (Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Hamza Alper, Burçin Yüksel (Yeşilyurt Belediyespor), İdris Furat (Kızılcabölükspor)