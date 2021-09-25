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Yeşilyurt 1 attı 1 yedi
TFF 3.Lig 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında İstanbul ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
FERDİ DURDU
Grup’ta 4.haftada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü’nü konuk etti. Yeşilyurt Belediyespor, 33.dakikada Alpay Aldemir’in golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü 85.dakikada Yasin Uzunoğlu’nun golüyle skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
İstanbul ekibinde Kubilay Yıldırım, 79.dakikada ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Stat: Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu saha
Hakemler: Burak Demirkıran, Çağlar Mehmet Uludağ, Ahmet Ulu, 4.hakem Ali Artun Özdemir
Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1.Ogün Karakaya, 7.Alpay Aldemir, 10.Deniz Ataç (Dk.60 Fatih Gürden), 14.Caner Çolak, 17.Metehan Andaç Özlü (Dk.67 Musa Buğrahan Kavaklı), 21.Selim Dedekoç, 22.Salih Sarıkaya, 29.Caner Yılmaz, 44.Erhan Gözetlik, 55.Burçin Yüksel, 99.Volkan Serim
Yedekler: 25.Muhammed Enes Salik, 3.Ulaş Girgin, 6.Emre Baysal, 77.Sinan Yazıcı, 27.Musa Buğrahan Kavaklı, 5.Fatih Gürden, 88.Hamza Alper
Teknik Sorumlu: Hayati Palancı
Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 53.Burak Kapan, 3.Emre Çölgeçen (Dk.70 Mutlu Güler), 5.Şemsettin Ender Kılıç, 9.Ergun Cengiz (Dk.70 Yasin Uzunoğlu), 11.Mertcan Aktaş, 13.Selcan Pekkanlı, 20.Ömer Faruk Yücel, 25.Kubilay Yıldırım, 41.Yunus Özdemir (Dk.46 Onur Alkan), 61.Tolunay Yurtseven (Dk.87 Emre Hasan Balcı), 77.Gökhan Günel (Dk.46 Ömer Talha Nergiz)
Yedekler: 37.Emre Tümler, 10.Onur Alkan, 27.Mutlu Güler, 30.Ömer Talha Nergiz, 34.Emre Hasan Balcı, 88.Caner Demircan, 99.Yasin Uzunoğlu
Teknik Sorumlu: Oktay Akgül
Goller: Dk.33 Alpay Aldemir (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Dk.85 Yasin Uzunoğlu (Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü)
Kırmızı Kart: Dk.79 Kubilay Yıldırım (Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Metehan Andaç Özlü, Caner Yılmaz, Volkan Serim (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Ergun Cengiz (Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü)
Dakika 8: Metehan Andaç Özlü’nün ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.
Dakika 14: Gökhan Günel’in şutunda kaleye yönelen top, Selim Dedekoç’un sırtına çarptı.
Dakika 23: Beyoğlu sağdan etkili geldi. Mertcan Aktaş pasında Tolunay Yurtseven ön direkte topa dokundu, kaleci Ogün kontrol etti.
Dakika 33 GOL: Metehan’ın soldan ortasında Alpay Aldemir arka direkte topu ağlara gönderdi: 1-0.
Dakika 43: Emre Çölgeçen’in frikikten kaleye gönderdi top, yandan auta çıktı.
Maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
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