Yeşiltepe’de mi Arguvan’da mı?

Malatya Arguvanspor, sezonun ikinci yarısını evinde oynayacağı Akhisarspor karşılaşmasıyla açacak. Lige verilen arada eksiklerini Antalya’da kamp yaparak gidermeye çalışan mavi beyazlılar, Pazar günü Ege temsilcisiyle oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Öte yandan karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala TFF’nin sitesinde saha bilgisi olarak Yeşiltepe bilgisinin yer alması kafaları karıştırıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Malatya Arguvanspor 15 Ocak Pazar günü saat 14.00’de sahasında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sayfasında maçın oynanacağı saha bilgisi olarak Yeşiltepe Spor Kompleksi geçerken, karşılaşmanın henüz Arguvan İlçe Stadı’na alınmadığı görüldü. Konunun federasyon yetkililerinin bugün yapacağı son toplantıda netliğe kavuşması bekleniyor.

Sezonun devre arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde kampa giren Arguvanspor, teknik direktör Okan Kopan yönetiminde iki hafta süren kamp programında fizik ve kuvvet ağırlık programla ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandı. 68 Aksaray Belediyespor ve Gençlerbirliği takımlarıyla Antalya’da hazırlık maçı oynayan mavi beyazlılar ligin ikinci yarısı öncesi gücünü test etti. İlk yarıda topladığı 21 puanla devre arasına 9. sırada giren Arguvanspor’da 28 kişilik kadrodan bazı isimlerle yollar ayrıldı.

Devre arası transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmek isteyen mavi beyazlı kulübün savunma, orta saha ve hücum kenar bölgeleri için 3 isimle anlaştığını belirten teknik direktör Okan Kopan, bu oyuncuların eski kulüpleriyle aralarındaki sorunlar nedeniyle henüz sözleşmelerin atılmadığını söyledi. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden Okan Kopan, “Kadromuzdaki bütün oyunculara kampta şans verdik. Bazıları bunda başarılı oldular, bazıları olamadılar. Devre arası kampını Antalya’da yapmak nedenlerimizden birisi uygun hava koşulları ve oynayacağımız hazırlık maçlarıydı. Daha çok fiziksel antrenmanlara dayalı oyuncunun dayanıklıklarını ve kuvvetini artırabilecek antrenmanlardı bunlar. Taktik oyunlar çok fazla kullanamadık. Önceliğimiz fiziksel durumdu. Çünkü sezon başında kamp yapamamış bir takımdı. Şimdi önümüzde Akhisarspor maçı var. Rakibimizi yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle bu hedefimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.