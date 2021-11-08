Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü kuruldu

Malatya amatörüne bir spor kulübü daha katılmak için harekete geçti. Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü, Malatya amatör futbol kulüpleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

MURAT İPEKTEN

Türk gücü futbol akademisini de bünyesinde bulunduran Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü, akademisinde yetiştirdiği sporcuları Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü bünyesinde amatöre kazandırmayı hedefliyor. Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Turan Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada “temel felsefemiz iyi insan, iyi öğrenci, iyi sporcu yetiştirmek olup çocuksa eğer her şeye değer sloganıyla bu işe girdik. Türk futboluna ve Malatya futboluna nice cevherler kazandırarak katkı sunacağımıza yürekten inanıyoruz. Türk futbolu Malatya futbolu ve bizler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.