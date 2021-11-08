DOLAR

9,7015$%0.18

EURO

11,2455%0.12

STERLİN

13,1617£%0.11

GRAM ALTIN

568,49%0,18

ÇEYREK ALTIN

9.093,63%0,32

BİTCOİN

657273฿%3.94663

İmsak Vakti a 05:31
Malatya AÇIK 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü kuruldu

Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü kuruldu

Malatya amatörüne bir spor kulübü daha katılmak için harekete geçti. Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü, Malatya amatör futbol kulüpleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

yeşiltepe gençlik spor kulübü kuruldu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü kuruldu

Malatya amatörüne bir spor kulübü daha katılmak için harekete geçti. Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü, Malatya amatör futbol kulüpleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

MURAT İPEKTEN

Türk gücü futbol akademisini de bünyesinde bulunduran Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü, akademisinde yetiştirdiği sporcuları Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü bünyesinde amatöre kazandırmayı hedefliyor. Yeşiltepe Gençlik Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Turan Kaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada “temel felsefemiz iyi insan, iyi öğrenci, iyi sporcu yetiştirmek olup çocuksa eğer her şeye değer sloganıyla bu işe girdik. Türk futboluna ve Malatya futboluna nice cevherler kazandırarak katkı sunacağımıza yürekten inanıyoruz. Türk futbolu Malatya futbolu ve bizler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tetteh 4 hafta yok!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.