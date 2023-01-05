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Yeşilova gitti Altıntop geldi

Yeşilova gitti Altıntop geldi
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ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcülüğü görevini bırakan Ramazan Yeşilova’nın yerine görevlendirilen isim belli oldu. Ahmet Yaman yönetiminde Proje ve Yatırımlar Sorumlusu Mehmet Sinan Altıntop, Yeşilova’nın istifası sonrası basın sözcülüğü görevine getirildi. Ramazan Yeşilova, 27 Aralık’ta “Yeni Malatyaspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev yapmaktayım. 27 Aralık itibariyle görevli olduğum basın sözcülüğünden istifa etmekteyim” ifadelerini kullanarak istifa dilekçesini Ahmet Yaman yönetiminin onayına sunmuştu. İstifası onaylanan Yeşilova’nın yönetimdeki yetkisinin sürdüğü öğrenilirken, basın sözcülüğü görevi için Mehmet Sinan Altıntop’un görevlendirildiği ifade edildi.

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