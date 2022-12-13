Yeşilova: Art niyet var

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, “Bu kulüpte maddi sıkıntılar yaşanması kadar normal bir şey olamaz. Kimsenin amacı maddi krizin üzerini örtmek değil ama bir oyuncu 500 bin lira ödeme yapıldıktan 50 bin lira için üç gün sonra federasyona ihtar yazısı atıyorsa orada art niyet vardır” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Sarı kırmızılı kulüpte Samsunspor maçı öncesi patlak veren ekonomik krizin yankıları sürerken kulüp başkanı Ahmet Yaman’ın direktifiyle alacakları yüzünden federasyona ihtar çeken Rahman Buğra Çağıran’ın süresiz kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Ligde geçtiğimiz Cuma akşamı deplasmanda Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Doğu ekibinde takım kaptanı Buğra’nın affedilmesi için futbolcuların bir araya gelerek yönetimle görüşeceği bildirildi.

Kulüp basın sözcüsü Ramazan Yeşilova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sıkıntılı süreç içerisine girdik. Bu kulüpte maddi sıkıntılar yaşanması kadar normal bir şey olamaz. Ama bir oyuncu 500 bin lira ödeme yapıldıktan 50 bin lira için üç gün sonra federasyona ihtar yazısı atıyorsa orada art niyet vardır. Biran önce ekonomik sorunları çözmemiz lazım. Kimsenin amacı maddi krizin üzerini örtmek değil. Aksine bunu tüm kamuoyunun öğrenmesi gerekiyor. Şunu da herkes bilsin ki Türkiye’de hiçbir kulübün alacağı primler garanti değilken bizim oyuncularımızın alacağı primler yüzde yüz garanti altındadır. Malatya armasının büyüklüğünü herkesin farkına varması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ligin ilk yarısında kalan iki maçta galibiyet primini artırmayı yönetim olarak planladıklarını da belirten Ramazan Yeşilova, “Samsunspor maçı öncesi başkanımız galibiyet primini 30 bin lira olarak belirlemişti. Kalan iki maç içinde bu rakamın üzerine çıkılması konusunda başkanımızla bir görüşmemiz olacak. Eğer uygun bulunursa Keçiörengücü ve Denizlispor maçlarında galip gelinmesi halinde galibiyet primini 40 bin lira olarak açıklamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Malatyalı siyasetçilerden ve iş adamlarından destek gelmemesini eleştiren Yeşilova, “Puan silme cezasıyla karşı karşıyayız. Bunun dışında ligde saha içinde sorun yaşamıyoruz ama oynadığımız oyunun karşılığını da alamıyoruz. Bu hafta takımın Samsunspor karşısında nasıl mücadele ettiğini herkes gördü. Futbolcularımız saha içinde 90 dakika gayret gösterirken bizlerde saha dışında kulübümüzün kriz ortamından çıkması için başkanımızla birlikte çaba gösteriyoruz. Ama maalesef hala çıkış yolu bulabilmiş değiliz. Yeni Malatyaspor’un bulunduğu konumdan çıkması için acilen birlik ve beraberlik ortamına ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.