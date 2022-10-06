YEREL YÖNETİMLERE UYARI:

ÇOK GECİKTİK

SİNEM HATUN DAVUT

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, dün sabah saatlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan deprem sonrası bir açıklama yaparak, yerel yönetimleri bir kez daha uyardı.

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aluçlu, Pütürge segmentinin enerjisini boşalttığını ancak asıl büyük tehlikenin Sincik- Gölbaşı hattındaki fayda meydana geleceğini ifade etti. Aluçlu, “Bizim daha büyük deprem beklediğimiz nokta Sincik, Çelikhan, Erkenek ve Gölbaşı hattı. Bu fay hattında 7 ve üzeri büyüklükte deprem bekliyoruz. Zamanımız daraldı. Bu hatta 150 yıldır deprem olmuyor. Her an deprem olabilir. Yerel yönetimlere bir kez daha çağrı yapıyorum. Malatya’nın merkezinde kentsel dönüşümü sağlayacak adımların atılması gerekiyor. Çok geciktik.” dedi.

“BU FAY ÇOK TEHLİKELİ”

Dün sabah saatlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde yaşanan 3. 5 büyüklüğündeki depremi değerlendiren İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Vehbi Aluçlu, Sincik Gölbaşı hattına dikkat çekerek “ Öncelikle bu deprem küçük bir deprem. Malatya’ya ve Pütürge’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdi 24 Ocak 2000 ‘de Sivrice depremi meydana gelmişti 6,8 büyüklüğünde. Bu fay o günden beri artçı depremler üreterek devam ediyor. Bundan sonraki fay bizim için çok daha önemli. Henüz orada öncü deprem meydana gelmedi. Sincik’ten başlayarak Çelilkhan- Erkenek- Gölbaşı bu aradaki fayımız büyük sıkıntı içerisinde. Çünkü 1875 ‘den beri deprem olmamış orada. Malatya için tehlike arz edecek fayımız Doğu Anadolu Fayı’ndaki Sincik ve Gölbaşı arasındaki fay. Bu fayda kırılma meydana gelirse Malatya için tehlikeli. Daha sonra Gölbaşı- Pazarcık- Türkoğlu buradaki fay da çok tehlikeli. Burada şunu söyleyebiliriz Malatya için bu Pütürge segmentinde olan depremler artık çok önem arz etmiyor. Çünkü neden ana deprem üretildi. Zemindeki oturmalar devam ediyor burada. Pütürge segmenti büyük depremini ürettiği için bundan sonraki depremler küçük depremler olacak. Ama Erkenek Segmentine gelirsek; Erkenek segmenti büyük depremi de öncü depremi de üretmedi. Bu fay çok tehlikeli.” ifadelerine yer verdi.

“ÇOK GECİKTİK”

Malatya merkezin acilen kentsel dönüşümden geçmesi gerektiğine dikkat çeken Aluçlu, “ Burada Malatya’da yapı stokuna gelmemiz gerekiyor. Malatya’daki yapı stokumuz Erkenek segmentinde yaşanan bir depremde çok büyük sıkıntılar yaşatacak Malatya’ya çok sayıda can kayıplarına sebebiyet verecek bir faydan bahsediyoruz. 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretmesini bekliyoruz. Bunun için yerel yönetimlerin Malatya’nın merkezinde kentsel dönüşümü başlatacak adımları atması gerekiyor. Çok geciktik. Zaman olarak deprem olma süresine yaklaştık. Bu fay hattında 150 yıl önce depremler olmuş. Malatya’da yerel yönetimlere çağrımdır Malatya merkezi kentsel dönüşümden acilen geçirmeniz gerekmektedir. Öte yandan Pütürge segmenti için endişe etmeye gerek yok.” şeklinde konuştu.