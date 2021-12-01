“Yerel basını paydaşlarımız olarak görüyoruz”

ŞÜKRAN MALKOÇ

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, İletişim Fakültesi’nde yürütülen akademik ve sosyal çalışmalar hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Yatkın, yerel basının öneminde değinerek, “Malatya’mızın yerel basınını ve yayınını çok önemli paydaşlarımız olarak görüyoruz” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Yatkın, Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen İnönü Üniversitesi 13’üncü Uluslararası Kısa Film Festivali ile ilgili açıklamalarda bulundu. Festivale başvuran toplam film sayısının 650 tane olduğunu belirten Yatkın, 14.Kısa Film Festivali’nin 26-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi.

Öte yandan İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ve akademik personellerin birlikte faaliyet gösterdiği İNÜHABER Merkezi’nde yapılan çalışmalarla alakalı detaylı bilgiler veren Yatkın, öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulama sahasına aktarabilmeleri, üniversite içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerin haberleştirilerek ulusal ve uluslararası mecralarda kendine yer bulabilmesi için 2016 yılında İletişim Fakültesi bünyesinde bir uygulama birimi kurulduğunu ifade etti.

İletişim Fakültesinin 2011 – 2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile eğitim hayatına başladığını söyleyen Yatkın, “İletişim Fakültesi’nin Üniversitemiz bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazıları üzerine 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, 1 Şubat 2010 tarih ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 2011 – 2012 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Normal Öğretim Programında 31 öğrenci ile Devlet Konservatuarı ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin bulunduğu binada lisans düzeyde eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İkinci Öğretim Programı 2012 – 2013 Eğitim-Öğretim yılında 48 öğrenci ile lisans düzeyde eğitim vermeye başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.06.2012 tarihli Genel Kurul Toplantısında İnönü Üniversitesi ile Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde İletişim Bilimleri Anabilim Dalı kurularak İletişim Bilimleri Ortak Yüksek Lisans Programı açılması teklifi uygun görülmüştür. İletişim Bilimleri Anabilim Dalına 2012 – 2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 9 öğrenci kesin kayıt yaptırmıştır. İletişim Fakültesi, 2017 yılı Mart ayında yeni binasına taşınmasıyla birlikte 7 bin 350 metrekare kapalı alanda eğitim hizmeti vermeye başlamıştır” ifadelerini kullandı.

“EKİBİMİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞMAKTADIR”

Öğrencilerin basın hayatında deneyim ve tecrübe kazanmaları adına fakültede uygulama birimlerinin açıldığını ve bu birimlerde haberciliğe dair ne varsa öğrencilere öğretildiğini ifade eden Dekan Ahmet Yatkın, İNÜHABER Merkezi, Radyo Kampüs İnönü İletişim Gazetesi’nde verilen eğitimlerden de bahsederek, sözlerine şöyle devam etti:

“İNÜHABER Merkezi İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde üniversitenin haber nabzını tutmak amacıyla İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın desteğiyle 2016 yılında kurulmuştur. 2011 yılından itibaren İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi bünyesinde eğitim amaçlı faaliyet gösteren Radyo Kampüs, Malatya ve çevre ilçelerde 90,9 frekansından 24 saat canlı yayın yapmaktadır. Radyo-Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerinin yanı sıra diğer bölümlerin ve fakültelerin öğrencileri de Radyo Kampüs’te program yapma imkânı bulmakta ve ekibimiz ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. İnternet gazetesi hüviyetindeki İNÜHABER Merkezi, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini uygulama sahasına aktarabilmeleri, üniversite içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerin haberleştirilerek ulusal ve uluslararası mecralarda kendine yer bulabilmesi için 2016 yılında İletişim Fakültesi bünyesinde bir uygulama birimi olarak kurulmuştur. İNÜHABER Merkezi bünyesinde 2014 yılından itibaren aylık olarak basılı hâlde çıkarılan İnönü İletişim Gazetesi de yer almaktadır.”

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Simena Topluluğu tarafından düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivali’nin genç sinemacıları desteklemek adına yapıldığını anlatan Yatkın, “Ticari şansı olmayan kısa film yapımını özendirmek, genç sinemacıları desteklemek, Türkiye’de kısa filmin ve sinema endüstrimizin gelişimine katkıda bulunmak ve Türk Sineması’na destek sağlamak, yaratıcı isimlerin ülkemiz sinema sektörüne tanıtılmasına ve İnönü Üniversitesi öğrencilerinin sanatsal duyarlılıklarının geliştirilmesine katkıda bulunabilmek. Yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil uluslararası alanda üretilmiş kurmaca konulu ve deneysel kısa filmler ile kısa belgesellerin festival kapsamında yarıştırılması, yurt içi ve yurt dışından sağlanacak kısa filmlerden özel gösterim bölümlerinin yapılması, atölye çalışmaları, oturumlar ve söyleşiler düzenlenmesi bu etkinliğin kapsamını oluşturmaktadır” dedi.

118 TURUNCU BAYRAK ÖDÜLÜ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde “Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu Bayrak) ödülü almaya hak kazanan 41 üniversiteden biri de Malatya İnönü Üniversitesi oldu. Toplamda 41 üniversiteye 118 turuncu bayrak ödülü verildi. Bu kapsamda Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve İletişim Fakülteleri de ödül almıştı. Konuyla alakalı konuşan Yatkın, “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından üniversitelerdeki “Engelsiz Üniversite” çalışmaları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’nde, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği, Spor Bilimleri ve İletişim Fakülteleri “Mekânda Erişilebilirlik Bayrağı” (Turuncu Bayrak) ödülü almaya hak kazandı. 431 başvurunun yapıldığı mekânda erişilebilirlik kategorisinde 41 üniversiteye toplamda 118 turuncu bayrak ödülü verildi” sözlerini kaydetti.

İletişim Fakültesine 3 aşamalı stüdyo yapıldığını ifade eden Yatkın, “Stüdyonun fiziksel şartları yerine getirilmiş durumda. Stüdyo için teçhizat alımı devam etmektedir. BAP biriminden 370 bin TL bedelli bir proje yapılıp onay almıştır. 3 aşamalı stüdyo oluşturması projesi için gerekli olan teknolojik cihaz alımına başlanmıştır. Ayrıca 1 milyon TL bedelli DAP kapsamında proje başvurusu yapılmış olup süreç devam etmektedir” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ ORTAMI VE FIRSATI SUNMAYA ÇALIŞMAKTAYIZ”

‘Eğitim öğretimle alakalı teorik bilgi ve uygulama arasında uyumsuzluk oluyor mu?’ sorusunu yanıtlayan Ahmet Yatkın, “Eğitim öğretim anlamında uygulama birimleri imkânları örtüsünde öğrencilerimizi teorik bilgilerle donatıp öğrendiklerini uygulamaya dönüştürme ile ilgili her türlü ortamı ve fırsatı sunmaya çalışmaktayız. Bu anlamda fakültedeki uygulama birimlerinde üniversitenin ilgili birimlerinde ve Malatya’nın yerel basın ve yayınında öğrencilerimizin bu deneyimi ve tecrübeyi kazanması için paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği halindeyiz. Gazetecilik ve Radyo Televizyon Sinema bölümlerimizin öğretim programı itibariyle teorik olan derslerimizin uygulama ile desteklenmesi ve pekiştirilmesi gerekir. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren görsel iletişim ve tasarım bölümümüz öğrenci alarak eğitim öğretime başlayacaktır” açıklamasında bulundu.

“BASIN, MİLLETİN MÜŞTEREK SESİDİR”

Malatya yerel basın ile İletişim halinde olduklarını belirten Yatkın, “Basın, milletin müşterek sesidir. Sadece sesi değil, gözü, kulağı ve nefesidir. Yerel ve ulusal düzeyde bilgilendirme yaşanılan yörede ve bölgede olayları durumları takip edebilme kamuoyu oluşturabilme konusunda basınımız çok önemli ve değerlidir. Bu açıdan Malatya’mızın yerel basınını ve yayınını çok önemli paydaşlarımız olarak görüyoruz. Malatya Gazeteciler Cemiyeti ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti ile ilişkilerimiz ve işbirliğimiz devam etmektedir” diyerek basının önemine vurgu yaptı.

Film Festivali’nin detaylarını aktaran İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, şu şekilde konuştu:

“13. Kısa Film Festivaline uluslararası kategoride 500 kısa film müracaat etmiştir. Bu filmlerden uluslararası kurmaca kategorisinde 433, uluslararası belgesel kategorisinde ise 67 film yarışmıştır. Ulusal kategoride ise 150 kurmaca film ve 55 belgesel festivalimize müracaat etmiştir. Bütün dallarda festivalimize başvuran toplam film sayımız 650’dir. Bu eserlerden toplam 56 film, festivalimizde finalist olmaya hak kazanmıştır. 14.Kısa film festivali 26-28 Mayıs tarihlerinde Kongre Ve Kültür Merkezimizde sanat, sinema dünyası ve konu ile ilgili akademisyenlerin yoğun katılımı ile Uluslararası olarak gerçekleştirilecektir.”