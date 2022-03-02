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Yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi

yere atılan bir paket, torbacıyı ele verdi
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Edirne’nin Keşan ilçesinde sokak üzerindeki uyuşturucu pazarlığı polis tarafından fark edildi. Yere atılan uyuşturucu paketi, sokak satıcısını bir çanta dolusu uyuşturucu ile ele verdi.

Keşan’da devriye görevini sürdüren motosikletli polis timleri, Yeni Mescit Mahallesi’nde bir sokak üzerinde gördükleri M.D. ve H.B. isimli iki şahsın durumundan şüphelenerek izlemeye aldı. Şahıslardan birinin uyuşturucu olabileceği düşündükleri maddeyi yere attığını gören yunuslar, yere atılanın 0.73 gram eroin olduğunu tespit etti.

Daha sonra uyuşturucuyu sattığından şüphelenilen R.D. isimli bir başka şahsın koşarak evine kaçtığını fark eden polisler şüphelinin peşine düşerken, kovalamaca sonunda yakalamayı başardı. Evinin girişinde durdurulan şahıs, çanta içerisindeki uyuşturucuları saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Çantada yapılan incelemelerde 87 adet plastik poşet içinde toplam 32.62 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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