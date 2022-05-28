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Yerde hareketsiz yatan gence polis müdahale etti!

Yerde hareketsiz yatan gence polis müdahale etti!
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Yerde hareketsiz yatan gence polis müdahale etti!

Malatya‘da aldığı maddenin etkisiyle fenalaşan genç polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soykan Parkı mevkiinde bir pasaj içerisinde 24 yaşlarında bir gencin yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri aldığı maddenin etkisiyle fenalaştığını belirledikleri şahsa müdahalede bulunarak uyandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen şahıs daha sonra bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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