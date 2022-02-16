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Anasayfa / Asayiş / Yerde bulduğu 11 bin 900 TL’yi sahibine ulaştırdı

Yerde bulduğu 11 bin 900 TL’yi sahibine ulaştırdı

yerde bulduğu 11 bin 900 tl’yi sahibine ulaştırdı
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Van’ın İpekyolu ilçesinde yerde 11 bin 900 TL bulan İsmail Naci Tuncer isimli vatandaş, örnek bir davranış sergileyerek zabıta ekiplerinin desteğiyle parayı sahibine ulaştırdı.

Vali Mithat Bey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi İpekyolu Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi önündeki kaldırımda yürüyen İsmail Naci Tuncer, yüklü miktarda para buldu. Paranın sahibine ulaştırılması için hemen İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen Tuncer, bulduğu 11 bin 900 TL’yi gelen ekiplere tutanak karşılığı teslim etti.

Merkeze geçen zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda paranın Turan İltemiş’e ait olduğunu tespit etti. Merkeze gelen İltemiş, tutanak karşılığında parasını görevli zabıtadan teslim aldı.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Tamer Seymen ise paranın Turan İltemiş’e ait olduğunu yaptıkları mülakat sonucunda tespit ederek teslim ettiklerini belirtti.

Turan İltemiş de, parasının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, “İpekyolu Belediyesi zabıta ekiplerine ve İsmail Naci Tuncer isimli vatandaşımıza teşekkür ederim” dedi.

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