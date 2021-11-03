“yenmemiz, yenilmemiz önemli değil”

Sarı kırmızılı takımın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kasımpaşa karşılaşmasının analizi konusunda konuşan Sumudica, “Kaybetse yensek de bütün hafta içi her zaman bir analiz toplantısı yapıyorum. Yenmemiz yenilmemiz hiç önemli değil futbolcularımıza doğru yaptıklarımızı yanlış yaptıklarımızı gösteriyoruz. Eğer futbolcularla bunları konuşmasak ileride bu hatalar devam edecektir. Bu sadece benim futbolcularım için değil diğer takımla içine böyle. Çünkü ben buraya geldikten sonra Malatyaspor duran toptan 3 tane gol yedik. 2’si korner 1’i penaltı. Herkesin bir sorumluluk alması lazım özellikle teknik direktörün bir sorumluluk alması lazım. Futbolcularımıza yaptığımız analiz toplantılarında yaptığımız hataları göstererek bir dahaki sefere aynı hataları yapmamalarını söyleriz. Benim açımdan son 3 maçı açıklamak gerekirse 3 maçta 6 tane yarı yapıyor bu 6 yarının 5’ini çok güzel oynadık. Tek bir yarıyı kotu oynadık oda Kasımpaşa’nın ikinci yarısı. Aslında ilk yarıyı güzel oynadık ikinci yarıda yaptığımız küçük bir hata bizi demoralize etti” ifadelerini kullandı.

“4 GOL ATMIŞ 3 GOL YEMİŞ…”

Ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda olmaları konusunu değerlendirmesi istenen Marius Sumudica şunları söyledi: “Daha önce nasıl bir Malatyaspor vardı ben onu unuttum geçmiş hakkında konuşursam giden hoca hakkında konuşmuş olurum ve ben bunu hiç sevmiyorum. Ben göreve geldiğimden itibaren Malatyaspor 4 gol atmış 3 gol yemiş burada bir pozitif durum var aslında. Şu anda doğru bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hiçbir zaman çıkıp da kameraların önünde futbolcularımı kötü bir pozisyona sokmadım. Sorunlarımızı içeride kendi aramızda çözeriz. Şuanda futbolcularımız motive bir durumda. Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz kısaca şunu şöyleyim; burada her şey yolunda”

KASIMPAŞA MAÇINDAKİ O POZİSYONU HATIRLATTI

Gazetecilerin Başakşehir maçı hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Sumudica, “Önce bir noktaya değinmek istiyorum Sumudica’nın medyadaki görünen yüzünü değiştirmek için geldim aslında. Çünkü Malatya ve Malatyalılara saygım var. Önceden gördüğünüz çılgın Sumudica yerine daha sakin bir Sumudica yerine daha sakin bir Sumudica göstermek istedim ama! Kasımpaşa maçından sonra bazı medya gruplarının farklı sorular sorup Adem Büyük’e yapılan penaltıyı sormamalarını ben biraz farklı buldum. Hiç kimsenin oyununa gelmeyeceğimi söyleyeyim. Ben buraya Malatya’ya bir şeyler katmaya geldim. Futboldan uzaktan yakından haberi olmayan bir kişinin de penaltı diyebileceği bir pozisyondu diyebilirim. Tetteh’in attığı goldeki 2 santim bile olmayan ofsaytı değerlendirip Adem Büyük’ün resmen çekilip düşürüldüğü pozisyonu arkadaşlarıma izlettim. Hiç birinden acaba penaltı olmayabilir mi yorumu gelmedi. Herkesten gelen tepki penaltı olduğu yöndeydi. Hiçbir zaman ben bunlara Malatya’yı kurban etmeyeceğim. Ne itirazlarımla ne açıklamalarımla futbolcularımın itirazlarıyla kart görmeleriyle Malatya’yı bunlara kurban etmeyeceğim” yanıtını verdi.

Başakehir’de göreve gelmesiyle birlikte oynadığı tüm maçları kazanan Emre Belözoğlu hakkında da konuşan Sumudica, “Yeni bir jenerasyon ola Emre Belözoğlu takımın başına geçti. Güzel oynuyorlar iyi oyuncuları var. Biz final maçı gibi iyi hazırlanacağız. 3 puan almak için İnşallah iyi olan kazanır. Hiçbir şekilde hakemin ya da başkalarının yardımına ihtiyaç olmadan hem Emre için hem benim için. İnşallah yenen taraf çok iyi oynayarak yener. Emre bizi yenerse gidip tebrik ederim. Bende yenersem Emre de gelip beni tebrik eder. Umuyorum ki; hiçbir tarafın yardımına ihtiyaç kalmadan futbol kazanır” sözlerini kaydetti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ