Yenilik Güzeldir

Yaklaşık bir aydır gazete olarak yenilenme sürecine başladık.

Bu yenilenmeyi sadece dekorasyon olarak değil aslında yaptığımız iş ile de göstermeye başlayacağız.

Medyada tarafsızlık ve özgür habercilik anlayışını tam olarak gösterebilen BUSABAH ailesi Eylül ayından itibaren IP TV ile de farkını ortaya koymaya hazırlanıyor.

Yayınlanacak programları ile tabii ki gündem yaratacak.

Ki, biz gündem yaratmayı sadece IPTV ile değil YouTube kanalımız, internet sitemiz ve en önemlisi gazetemiz ile zaten sağlıyoruz.

Bu konuda böyle bir medya grubunda çalışmanın ne kadar gurur verdiğini her yazımızda belli etmemize rağmen tekrar hatırlatmış olalım.

Yenilenirken bu işe gövdesini koymuş başta imtiyaz sahiplerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla çok heyecanlı ve sabırsızca iş yürütüyoruz.

Çalışma ofisimizden tutun stüdyomuza kadar baştan aşağıya bir yenilenme süreci…

Bu arada aldığımız eğitimler ve çalışma kuralları ile daha sıkı bir sezon bizi bekliyor olacak.

Habercilik anlayışımızda çizgimizi bozmadan daha iyiye doğru yol alırken yenilenen stüdyomuz ile görsel kalitenin de farkına varacaksınız…

Ekonomik krizlerin arttığı bu dönemde kendini yeniliğe ve daha iyiye adamış bir medya grubu olan BUSABAH Malatya’da ses getirecek.

Az kaldı…

Bayramdan sonra ekranlara YouTube’dan devam ederken Eylül ayını iple çekeceğiz.

Sosyal medya hesaplarımızdan sizde bu değişime göz atmak isterseniz “busabahgazete” hesaplarını takip etmenizi öneririm…