Yenilendik ve yeniden sizlerleyiz.

BUSABAH Medya’dan bir yenilik daha. Yaklaşık bir buçuk aydır BUSABAH Medya olarak dijital yayıncılık anlamında yenileniyor adı altında köşe yazılarım olmuştu. Teknolojiye uyum sağlayarak profesyonel bir şekilde Malatya’ya yakışır bir stüdyo inşa etmekle meşgul olduk. Ve artık çalışmalarımız tamamlandı. Siz okurlarımıza ve bizleri takip edenlere artık dijital yayıncılıkta profesyonel bir şekilde konuk oluyoruz. Bizleri telefonunuzdan kolayca YouTube ve facebook sosyal ağlarınızdan takip etmekle birlikte çok kısa bir süre içerisinde IP TV’de takip edebileceksiniz. Uzun soluklu bir çalışma ile kaliteli yayıncılık hedefi ile çıktığımız bu yolda, yenilenen stüdyo ve ekipmanlarımız ile birlikte daha profesyonel bir şekilde BUSABAH TV olarak karşınızdayız.

Malatya’da gündem oluşturan programların yapıldığı ve açık oturum programları ile birlikte daha önce sizleri bilgilendiren BUSABAH TV ailesi daha ferah ve daha geniş ortamında aynı tempoda bir yayın ile kaldığı yerden devam etmeye hazır. Bir televizyon stüdyosundan daha fazlasına sahip olan yenilenen stüdyomuzda, sanal stüdyomuzda mevcut. Yenilenme aşamasında büyük katkısı olan ve siz izleyicilerimize kaliteli bir ekran oluşturabilme adına BUSABAH Medya Grubu İmtiyaz Sahibimiz Sayın Mehmet Aydın başta olmak üzere, kurucu ortağı Memet Umut Bozkurtoğlu’na, bu çalışmada emeği geçen herkese ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederken sabırla yayınlarımıza başlama anlamında bekleyen ve destek veren tüm izleyicilerimiz ile okurlarımıza teşekkür ederim. Sıkı durun BUSABAH TV yeni stüdyosunda, yeni ekran yüzleri ve programları ile kısa bir süre ara verdiği programlarına tekrar başlıyor. Desteğiniz ile büyümeye devam ediyoruz…