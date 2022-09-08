YENİLDİK AMA AYAKTA KALMAK ZORUNDAYIZ

Yeni Malatyaspor’un Spor Toto 1. Ligde her türlü imkansızlıklara rağmen, rezerv oyuncularını bir araya getirerek oluşturulan takımla, mücadelesine devam edebilmesini şans olarak görüyorum. Ortaya konulan mücadele ile en azından ligde varız ve sahaya çıkabiliyoruz. Düşmemek için tüm gayretimizle sonuna kadar savaşmaktan yanayım. Kadro kalitesi ve genişliği konusunda yapılacak bir şeylerin olmaması en büyük sorunumuz. Alınan sonuçlardan dolayı futbolcuyu, hocayı ve de yönetimi suçlamak, hatayı onlarda aramak çok doğru olmaz. Bu takımı borç batağına sürükleyen, doğru dürüst oynamamış, takıma zerre kadar katkı sağlamamış futbolcularla, milyon dolarlar karşılığında sözleşme yapmış, düşmesi kesinleşmesine rağmen, gelecek yıl adına, olabilecekleri kestirerek, futbolcuların sözleşmesini fesih edip gitmelerine seyirci kalmış, giderken dahi oyalanarak takımı bu duruma düşürmüş, eski yönetimde suçu aramak daha adil olur.

Teknik anlamda bu takımın, rakiplerine göre dezavantajlı olduğu gerçeğini dikkate almayarak, diğerleri ile denk kuvvetmiş gibi oyun stratejisi uygulamak bence büyük yanılgıdır. Genç ve tecrübe eksiği olan bir takımın, avantajı olan mücadele azmini daha çok savunmada kullanmalıyız. Rakibi geride karşılayarak, alanı daraltıp, rakibin hatalarını kollayıp, az ama etkili hızlı hücumlarla sonuç arayan oyun anlayışına bürünmesinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Bizim için genç takım, iyi oynuyorlar, mücadele ediyorlar demeleri çokta önemli değil. Sonuç odaklı oynayıp, ligde kalmanın çabası içerisinde kalmalıyız. Yoksa gidiş amatöre olur.

Rize maçı için oluşturulan galibiyet beklentisi gençler üzerinde ters etki oluşturdu. Bütün gol pozisyonlarda hem takım hem de bireysel hatalar sonucunda, savunmada dağıldık. Önde çizgi savunması yaparak yakalandığımız ilk iki pozisyon, bir gol ve kırmızı kartla sonuçlandı. Rahman Buğra’nın penaltı olmasa dahi, son adam olarak kırmızı göreceğini bilerek rakibini çekmesi acemilikti. Diğer penaltı ve gollerde de yine savunma hataları ve acemilik belirleyici oldu. Maç esnasında yönetiminde, tribünde hak arama mücadelesi resmen acemilikti. Bu yolla kim hakkına kavuşmuş ki. Gelecek cezalar zaten var olan maddi sorunlara ek yükten başka ne getirecek sormak isterim.

Takımımız bu, biz bu takımla ne yaparız tartışmalıyız. Lisans sorunu yaşayan oyuncuları bir an önce takıma katıp, kırmadan dökmeden, sonuç odaklı oynayıp ligde tutunma savaşını doğru şekilde vermeliyiz.

Malatya Arguvanspor ilk defa oynadığı ligde ilk maçına çıktı. Her zaman ilk maçlar zor olur. Puanla dönmeleri iyi oldu. Fakat takımın bu lig için yeterli olmadığını, zaman kaybetmeden üç beş transferin daha yapılması gerektiğini naçizane tavsiye ederim. Zira bu liglere çıkmak zor fakat düşmek çok kolaydır.

Esen kalın…