Yeniden Refah Partisinden TDP’ye Ziyaret

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, Türkiye Değişim Partisi Malatya İl Başkanı Ali Karakuş’u ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım ziyarette, 2. Olağan kongresine davet ederek, “Genel Başkanımız Dr.Fatih Erbakan’ın iştirak edeceği 2. Olağan kongremiz için, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Ali Karakuş bey’i hem davet etmek hem de göreve gelmesinden dolayı tebrik ziyareti gerçekleştirdik. Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığının 2. Olağan kongresine katılmak üzere Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr.Fatih Erbakan 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Malatya’da olacak. Cumartesi sabah esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Saat 14.00’de de Ramada Altın Kayısı otelinde Genel Başkanımızın katılımı ile 2. Olağan kongremizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Değişim Partisi Malatya İl Başkanı Ali Karakuş, kongrenin Malatya’mıza ve Yeni Refah Partisine hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi. (Bülten)