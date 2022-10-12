Yeniden Refah Partisi’nden Gazetemize Ziyaret

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, parti heyeti ile birlikte BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Ziyarette Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım 15 Ekim 2022’de gerçekleştirilecek olan Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Kongresi’ne, BUSABAH gazetesini davet etti.

Erbakan Malatya’ya Geliyor

Yeniden Refah Partisi olarak 15 Ekim 2022’de 2. Olağan Kongrelerini gerçekleştireceklerini ifade eden Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, “Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Kongresini gerçekleştirecek ve bu kongre kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Malatya’ya gelecek. Üç yıldır Yeniden Refah Partisi’nin Malatya İl Başkanlığını yapmaktayım. Bu süre zarfında Malatya’mızda doğru ve güzel yapılan bütün çalışmaları hep takdir ve teşekkür ettik. Yanlış gördüğümüz icraatları da uyardık ve eleştirdik. Bizim siyaset anlayışımız, halkın yanında, tarafsız bir şekilde doğruya doğru, yanlışa yanlış demektir. Bu anlamda 15 Ekim 2022’de 2. Olağan Kongremizi gerçekleştireceğiz eğer burada seçilir ve göreve devam edersek aynı minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 15 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’da Ramada Altın Kayısı Oteli’nde gerçekleştireceğimiz 2. Olağan Kongremize tüm halkımız davetlidir” şeklinde konuştu.