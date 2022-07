Yeni Malatyaspor’da yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Yeni yönetim kolları sıvadı

Yeni Malatyaspor’da başkanlığa gelen Hacı Ahmet Yaman, yeni yönetimi ile seçim sonrası kulübü ziyaret etti. Burada teknik ekip, futbolcular ve çalışanlarla bir araya gelen Başkan Yaman, atacakları adımları paylaştı.

Genel Kurul sonrası kolları sıvayan Yeni Malatyaspor Yönetimi, Başkan Hacı Ahmet Yaman başkanlığında ilk toplantısını kulüpte yaptı. Burada teknik heyetin yanı sıra futbolcular ve kulüp çalışanları ile bir araya gelen Yaman, takımın geleceği konusunda da istişarelerde bulundu.

Yeni Malatyaspor’da yeni bir dönemin başlamasına vesile olmak adına kulübün başına geçtiklerini söyleyen Yaman’ın yönetimde görev dağılımı da yapıldı. Yaman’ın kulüp başkanı olduğu yönetimde, 2. Başkanlığa Erdal Gündüz, AS Başkan ve Mali İşler Sorumluluğuna ise Faruk Günbay getirildi. Tesis Stat ve Taraftar Sorumlusu Celal Özkılıç olurken, Genel Sekreter Ersin İnak, Kulüplerle ilişkiler Köksal Abbasoğulları, AS Başkan Muhammet Serhat Şahingil, Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, AS Başkan: Ümit Erdoğan, Proje ve Yatırımlar Sorumlusu Mehmet Sinan Altıntop AS Başkan Hüsamettin Özaydınlı, TFF İlişkiler Sorumlusu Yusuf Karabulut, Futbol Şube Sorumlusu Zeynel Abidin Karademir, Alt yapı Sorumlusu Fırat Vuran ve Reklam ve Pazarlama sorumlusu ise Nusret Çaylak olarak belirlendi.

Öte yandan Süper Toto 1.Lig hazırlıklarını Malatya’da sürdüren Yeni Malatyaspor’da ise yeni yönetimin belirlenmesi ile hazırlıklar da hız kazandı. Bu süreçte Kayseri ve Ankaragücü ile hazırlık maçı da oynayacak olan sarı siyahlıların, daha sonra il dışında 10 günlük kampa girmesi bekleniyor.