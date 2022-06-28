Yeni yönetim için tebrik mesajları

Yeni Malatyaspor Kulübü başkanlığına seçilen Aziz Ayboğa için başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere birçok kulüp tebrik mesajı yayınladı.

MURAT İPEKTEN

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen seçimde başkan adayı Kamil Göksu’nun listesini geri çekmesinin ardından kulübün kayyuma kalacağı endişesine kapılan Adil Gevrek, salonda bulunmayan eski yönetici Aziz Ayboğa adına liste oluşturdu. Aziz Ayboğa başkanlığındaki yönetim listesini yakın çevresinden oluşan delegelere oylatan Adil Gevrek, böylece sarı kırmızılı kulübün yeni yönetimini belirledi.

Adil Gevrek döneminin fiilen sona ermesinin ardından tiyatro olduğu değerlendirilen genel kurulda Gevrek tarafından oluşturulan listeyle sarı kırmızılı kulübe son dakikada başkan seçilen Aziz Ayboğa için TFF ve bazı kulüplerin sosyal medya hesaplarından tebrik mesajı yayınlandı. Federasyonun resmi sayfasından yayınlanan mesajda, “Yeni Malatyaspor Kulübü’nün bugün gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Aziz Ayboğa ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz” denildi. Ayrıca Süper Lig ve alt liglerde yer alan bazı kulüplerde sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla Yeni Malatyaspor başkanı seçilen Aziz Ayboğa’yı tebrik etti.