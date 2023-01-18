DOLAR

18,7969$% -0.03

EURO

20,3152% 0.09

GRAM ALTIN

1.153,97%0,30

ÇEYREK ALTIN

1.913,00%0,21

TAM ALTIN

7.626,00%0,20

BİTCOİN

391222฿%-2.10171

Öğle Vakti a 12:41
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Battalgazi / Yeni yol trafiğe de katkı sağlayacak

Yeni yol trafiğe de katkı sağlayacak

Yeni yol trafiğe de katkı sağlayacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Yeni yol trafiğe de katkı sağlayacak

Battalgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi’nde 1.5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının startını verdi. Mahalle Muhtarı Halil Ayaz, “Açılan yeni imar yolumuz trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor” dedi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için yol açma, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Mahallesi’nde 20 metre genişliğinde 1.5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının startını verdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi’nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Birçok noktayı birbirine bağlayan yeni imar yolu açma çalışmalarının gerekliliğini anlatan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz, takdire şayan Derme Deresi Projesinin etrafında 5 okulun bulunduğunu söyledi.

Ayaz, “Son yapılan okulumuzun yapımında, yer tahsisinde ve çevresindeki yeni imar yolu açma çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Battalgazi’mizin ve mahallemizin gelişimi içinde çok önemli bir çalışma. Açılan yeni imar yolumuz trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Yeni imar yolunun mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Zaman zaman bazı sıkıntılar yaşadık”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.