Yeni yol trafiğe de katkı sağlayacak

Battalgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi’nde 1.5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının startını verdi. Mahalle Muhtarı Halil Ayaz, “Açılan yeni imar yolumuz trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor” dedi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için yol açma, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Mahallesi’nde 20 metre genişliğinde 1.5 kilometrelik yeni imar yolu açma çalışmalarının startını verdi. Ekiplerin bu hummalı çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar, yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler ile Battalgazi’nin gelişiminin önündeki engelleri bir bir kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Birçok noktayı birbirine bağlayan yeni imar yolu açma çalışmalarının gerekliliğini anlatan Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz, takdire şayan Derme Deresi Projesinin etrafında 5 okulun bulunduğunu söyledi.

Ayaz, “Son yapılan okulumuzun yapımında, yer tahsisinde ve çevresindeki yeni imar yolu açma çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Battalgazi’mizin ve mahallemizin gelişimi içinde çok önemli bir çalışma. Açılan yeni imar yolumuz trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Yeni imar yolunun mahallemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (Bülten)