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Anasayfa / Asayiş / Yeni yılın ilk motor denetiminde 17 sürücüye 2 bin TL ceza

Yeni yılın ilk motor denetiminde 17 sürücüye 2 bin TL ceza

yeni yılın ilk motor denetiminde 17 sürücüye 2 bin tl ceza
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Düzce’de polis ekipleri motosikletlerin en yoğun olduğu bölgelerde uygulama yaptı.

Düzce’de kış mevsimi olmasına rağmen motosikletlerine binerek güneşin tadını çıkartan sürücüler trafik ekiplerine takıldı. Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüleri üzerinde uygulama yaptı. Özellikle motosiklet sürücülerinde kask denetimi yapan ekipler, ayrıca sürücülerin ehliyetini ve motosikletlerin evraklarını da kontrol etti.

Yetkililer, kış mevsimi olmasına rağmen güneşli havalarda motosikletini kullanan sürücülerin hayatını kurtaran kaskın önemli olduğunu belirterek denetimlerin güneşli havalarda devam edeceğini belirttiler. Yapılan denetimlerde kask kullanmayan 17 motosiklet sürücüsüne 2 bin 244 TL cezai işlem uygulandı.

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