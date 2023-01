“Yeni Malatyaspor ruh ve sevgisi ile dolu olan herkes kulübe üye olabilecek”

Yeni tüzük hazır!

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Yaman, yönetimi güçlendirme kongresi yaparak Adil Gevrek yönetimi döneminde yamalı bohçaya dönen tüzüğü değiştirmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulübe gönül veren, takımlarına destek olmak isteyenlerin üye olmasının önünü tıkayan, tüzükteki üyelik yapısında değişikliğe gidilecek. Yakın zamanda kamuoyuna açıklanması beklenen yeni tüzükle Yeni Malatyaspor yalın, sade ve şeffaf bir yeni düzene kavuşacak.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan ve 2010’da isim değişikliğinin ardından Yeni Malatyaspor ismini alan sarı kırmızılı ekipte 8 yıllık Adil Gevrek döneminin sona erdiği Temmuz ayında yapılan kongreyle başkanlığa getirilen başkan Ahmet Yaman, kulüpte köklü değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özgür Karataş tarafından hazırlanan yeni tüzükte yer alan kısım ve maddeler yakın zamanda kulüp tarafından yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.

Talihsiz olaylar sonucu 10 milyon TL kaynak bulunmaması nedeniyle amatör kümeye kadar düşen efsane Malatyaspor’un yerini doldurmak amacıyla kurulmasına rağmen geçen sezon 400 milyon lirayı aşan borçla Süper Lig’den 1. Lige düşen Yeni Malatyaspor’un geleceği tartışılmaya devam ediyor. “Çalacak, çırpacak başkanlar, yönetimler gelmesin” diye hazırlanan tüzüğün sürekli Adil Gevrek tarafından kongrelerde değiştirilerek yönetimine borçlanma yetkisinin verilmesi sonucu, bugün tüm banka hesapları blokeli ve TFF’den hiçbir geliri olmaksızın şekilde kurtarılmayı bekliyor. Akıbeti efsane Malatyaspor gibi olmasından endişe duyulan kulübün Ocak 2024 yılına kadar transfer yasağı bulunurken, yönetim o süreye kadar elindeki oyuncu grubuyla takımı 1. Lig’de tutmaya çalışacak.

TÜZÜK MADDELERİ AZALTILDI

Sportif başarı yanı sıra harabeye dönen kulüp idaresini onarmak isteyen başkan Ahmet Yaman, destek arayışlarını sürdürürken yönetimi güçlendirme kongresi yapmayı planlıyor. Göreve gelirken oluşturduğu yönetim listesini olağanüstü kongreyle değiştirecek olan Yaman, yeni bir kulüp tüzüğü de hazırlattı. İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Özgür Karataş tarafından hazırlanan yeni tüzük toplam 8 kısımdan ve 98 maddeden oluşuyor. Kulübün mevcut tüzüğünde 9 kısım ve 168 madde yer alırken bu sayı tüzüğün kabul görmesi halinde 70 madde azalacak.

ÜYE YAPISI DEĞİŞECEK

Yeni Malatyaspor’un anayasası olan tüzükte ciddi değişiklikler göze çarpıyor. Geçerli olan tüzüğe göre kulübe üye olmak için ancak 5 yıllık iki üyenin önerisi ve sicil kurulunun yapacağı inceleme gerekiyor. Yani buradan anlaşılacağı gibi Adil Gevrek, kendi döneminde kulübe ancak hısım ve akrabaları dışında kimsenin üye olması istemedi. Sarı kırmızılı kulübün güncel delege sayısının 600 dolayında olduğu ön görülüyor. Bu sayının çoğunluğu eski yönetimdeki isimlerin yakın arkadaş çevresini oluşturuyor.

Yeni tüzükte ise 18 yaşını doldurmuş, fiil ehliyetine sahip bulunan ve tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip Yeni Malatyaspor ruh ve sevgisi ile dolu olan her gerçek kişi kulübe üye olabilir. Kulübe her yıl, bir önceki yılın son işgünü itibariyle ‘Kulüp Üyesi’ sıfatı devam eden ve yeni yıla üyelik haklarının devri mümkün olan üye sayısının yüzde on beşini aşmamak üzere yeni üye alınabilecek. Bu oran genel kurul kararıyla artırılabilecek. Kulübe üye olmak için bir defaya mahsus giriş ücreti bin TL ödenecek. Ayrıca üyelik yıllık aidatı üç yüz lira olacak.

BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN 500 BİN LİRA BAĞIŞ ŞARTI

Kulüp başkanlığına ve kurullara seçilmek için kıdem yılı şartı 5 yıl olarak kalırken, bu şartı taşımayan kişiler beş yüz bin lira bağış yapmaları halinde başkan adayı olabilecek. Adil Gevrek döneminde yapılan mali kongrelerde gelirlerin giderlerden mahsup edildiğine şahit olunurken, tüzükte yapılacak değişiklikle artık mali kongrede gelirler giderlerden mahsup edilemeyecek. Aynı iş ile ilgili bile olsa gelirlerin mahsubu yolu ile giderler azaltılamayacak. Yönetim, belirtilen bütçenin dışında kulübü üçüncü kişi ve kurumlara karşı borçlandıramayacak, borçlandırdığı takdirde kulüp başkanı ve yönetim kurulu sorumlu tutulacak.