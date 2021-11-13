Yeni Şire Pazarı Çıkmazı!

MUTLU SARIGÜL

Malatya Yaka Mahallesi’ne yapılması planlanan Şire Pazarı projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dükkân fiyatlarının fahiş miktarda olduğunu gerekçe gösterip projeden çekildiklerini ifade etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, belediye olarak bir fiyat açıklamadıklarını dile getirerek, “Bizim buradaki amacımız, kar gütmek değil” dedi.

Malatya’nın giderek büyümesi ve gelişmesiyle birlikte şehir içerisinde kalan ve ihtiyaçlara cevap vermemesi yanında zaman zaman birçok şikâyetlere maruz kalan Malatya Şire Pazarı ve Buğday Pazarı’nın yenisi yapılacak derken, projede önemli bir gelişme yaşandı. Dükkân fiyatlarına yüksek rakamlar istenildiği gerekçesiyle projeden çekildiklerini açıklayan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, dün Şire Pazarı’nda onlarca esnafın da katılımıyla bir basın açıklaması yaptı.

Çarşamba günü Malatya Ticaret Borsası’nda Şire Pazarı ve Buğday Pazarı esnaflarıyla birlikte projeyle ilgili en başından gelinen son aşamaya kadar detaylı bilgi alışverişinde bulunduklarını hatırlatan Başkan Özcan, bu saatten sonra nasıl bir yol haritası çizeceklerini belirlediklerini söyledi.

“Yaptığımız istişarenin sonucunda şu anda Yaka Mahallesi’nde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından MESTON Şirketi’nin inşa ettiği Yeni Şire ve Buğday Pazarı’ndan çekilme kararı aldık” diyen Başkan Özcan, o süre içerisinde yapılan bütün görüşmelerden sonuç alamadıklarını ifade etti.

“PROJE TİCARİ ÇIKAR AMAÇLI BİR HALE DÖNÜŞTÜ”

Dükkan fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Başkan Özcan, “Gerek Belediyeyle yaptığımız gerek Başkanla gerekse de oradaki idarecilerle yaptığımız bütün görüşmelerden sağlıklı bir sonuç alamadık. Ortaya çıkan esnaflarımız için sosyal bir proje olarak başlatılan ve kamuoyuna böyle lanse edilen bu projenin daha sonrasında tamamen ticari çıkar amaçlı bir hale dönüştüğünü hep beraber gördük. Netice itibariyle ortaya çıkan fiyatların çok fahiş ve çok yüksek olduğunu hep beraber yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda ortaya koyduk. Biz her fırsatta yeni bir Şire ve Buğday Pazarı’nın ihtiyaç olduğunu bunun sebebinin de şu anda hizmet verdiğimiz fiziki alanların gerçekten yetersiz olduğunu her yerde, bütün siyasi parti temsilcileriyle ve yerel aktörlerle paylaştık. Ama son gelinen noktada buradaki üye arkadaşlarımızın ekonomik açıdan mağdur edileceğini gördük ve biz orada tavrımızı net ortaya koyup, bu projeden çekildik. Şimdi ben buradan tekrar bütün kamuoyuna, özellikle şu anda bu projeyi dışarıdan da takip edilenlere şunu söylüyorum: Orası bizim için yapıldı, bizim için yapılmak üzere yola çıkıldı. Ama bu saatten sonra biz mevcut bulunduğumuz yerde hizmet vermeye devam edeceğiz ve asla hiçbir güç sizi, siz istemediğiniz sürece buradan götüremez” söylemlerini kullandı.

“YENİ BİR TESİSTEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ”

20 yıldır pazarda hizmet verdiklerini ve mevcut alanda hizmet vermeye devam edeceklerini açıklayan Başkan Özcan, şunları kaydetti:

“Biz bunu Sayın Belediye Başkanıyla da konuştuk. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra artık konunun taraftarları bunu düşünsün. Biz mevcut bulunduğumuz alanlarda hizmet vermeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çadırda oturmuyoruz. Nitekim 20 yıldır biz buradan hizmet veriyoruz. Ama bizim tek gaye ve amacımız şu: Malatya kayısısı dünyanın en prestijli ürünlerinden bir tanesidir. Bu kadar kıymetlenmiş bir ürünün, bu kadar yetersiz bir alanda hizmet vermesi, bu kadar esnafımızı ve tüccarımızı zorluyor. Özellikle daha rahat, daha temiz ve daha prestijli bir alanda hizmet vermesini sağlamak yine de bizim görevimiz, bunun için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Yani biz yeni bir yer, yeni bir tesisten vazgeçmiş değiliz. Ama bunu başka imkânlarla gerçekleştireceğiz, başka modeller geliştireceğiz, bu konuda lütfen bizden desteğinizi geri çekmeyin. Aslan yattığı yerden belli olur. Bu işleri ortaya bir mağduriyet koyalım diye yapmadık. Bizim bütün amacımız sizi, Malatya tüccarı ve ihracatçısına yakışır bir alana taşımaktır. Fakat şu anda mevcut devam eden projeden biz Malatya Ticaret Borsası olarak hem kayısı tüccarı ve ihracatçıları adına hem de Buğday Pazarı’nın tüccarları ve oradaki işletme sahipleri adına bu projeden çekildik. Artık bundan sonrasını konunun tarafları düşünsün.”

“BU NOKTAYA KADAR GELDİK”

Bundan büyük bir başarıyla çıkacaklarını söyleyen Başkan Özcan, “Biz iyi niyetle 2 yıldır bu projenin hayata geçmesi için sağlıklı bir fiyatlandırma ve karşılık bulması için Yönetim Kurulumuz ve Meclis üyelerimizle sizin adınıza mücadele ettik. Başkaları başka şeyler anlatabilir, o da sıkıntı değil, ama siz bize güvendiniz, inandınız bu noktaya kadar geldik. Ben sizin temsilcinizim. Önünüzde, yanınızda ve arkanızdayım. Hakkımızda hayırlısı olsun, bundan sonra belki bir daha toplanma ihtiyacı duyacağız ama sonuçta büyük bir zafer ve başarıyla çıkacağımıza eminim” dedi.

BUSABAH TV’ye konuk olan ve Gazeteci-Yazar Ali Aydoğan’ın sorularını yanıtlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Yeni Şire Pazarı’yla ilgili iddiaları yanıtladı.

Şire Pazarı’nın önemli bir konu olduğunu belirten Başkan Gürkan, konuyla ilgili Ticaret Borsası ve Şire Pazarı esnaflarıyla yaptıkları görüşmelerin devam edeceğini dile getirdi.

“GEREKLİ TALİMATLARI VERDİK”

Şire Pazarı’ndaki iş yeri fiyatlarının yüksek olduğuyla ilgili söylentileri değerlendiren Başkan Gürkan, “Dedikodu olacaktır, yani gelişim ve dönüşümde dedikodu olacak. Fiyatlarla ilgili değişik spekülasyonlar var. Belediye olarak bir fiyat açıklamadık. Tahmini rakamlar veya ilgili firmanın iki sene sonraki rakamları şeklinde veya da oradaki bütün müştemilatı içerisine alacak bir şeydi. Onunla ilgili biz arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik, onlarla beraber çalışıyorlar. Bizim resmen açıkladığımız bir fiyat yok, birde süreci takip etmek durumundayız. Ekonominin gidişatını, demir, inşaat maliyetlerini değerlendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Şu anda bizim Belediye olarak müteahhitten aldığımız bir fiyat yok” diye konuştu.

“KAYISIYI HAK ETTİĞİ YERE ULAŞTIRMAMIZ LAZIM”

Vatandaşların yanında olacaklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Biz vatandaşımızın yanında olacağız, biz tüccarımızın yanında olacağız. Bizim buradaki amacımız, kar gütmek değil, sadece Malatya’ya yakışır ve yaraşır bir şekilde Şire Pazarı kompleksi olması. Dünya kayısı merkezi olsun, dünya kayısımızın yüzde 80’ine yakınını üretiyoruz. Yeni Şire Pazarı daha modern ve güvenli bir yer olacak. Kayısıyı hak ettiği yere ulaştırmamız lazım. Değişik spekülasyonlara vatandaşlarımız hiçbir şekilde itibar etmesin. Bizim arkadaşlarımız fiyatla ilgili bir çalışma yaparlar, net bir açıklamayı arkadaşlarımız yapar. Tam netleştirilsin açıklamayı arkadaşlar yapar” ifadesini kullandı.