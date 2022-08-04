YENİ SEZON YAKLAŞIRKEN

Durumun görünenden ve beklediklerinden daha vahim olduğunu söyleyen başkan, bu işi nereye kadar götürebilecek bekleyip göreceğiz. En küçük harcama kalemi olan personel giderlerinin sadece belli bölümünü ödeyerek ilk icraatlarını yaptılar. Arkasından henüz alacakları için federasyona başvurmamış birkaç oyuncuyla sözleşme yaptılar. Fakat mevcut kadroyla bu ligin yürütülmesi olası gözükmüyor. Transfer tahtasını açacak finansal güçleri yoksa bu düşüşü durdurma şansları da yok demektir.

Geçen sezonda, bu bütçe ile ilk düşecek biziz diye defalarca yazmamıza rağmen, birçok transfer hatası ve parasal krizlerinde yaşanması ile açık ara düştük ve geleceğimizi de karartacak bir borç yüküyle karşı karşıya kaldık. Şimdi 1. Ligdeyiz. Bu borç daha da ağırlaşacak. Bu duruma sebep olanlar ise elini kolunu sallayaraktan çekip gittiler. Kulüpte yönetim dışında değişen olmadığına göre, deme ki tek suçlu yönetimmiş. Diğer işler doğru yapılmış.

Israrla takımda kalmayı tercih eden Cihat hoca, eyvallah takımı bir arada tutmak için çok gayret gösterdi. Fakat alacaklarından da vazgeçmediğini ve fedakarlık yapmadığını görüyoruz. Düşen takımdan 1.040 bin alacaklı durumda. İşin özeti düşmesi kesinlik kazandığı halde devam etmek, düşse de devam edeceğim demek fedakarlık mı?

Malatya Arguvanspor halen net bir karara varamadı. Yapılacak kongre sonrası durum netleşir ve bir an önce işe koyulurlar zira çok geç kalındı. Yeşilyurt Belediyespor başında vereceği kararı döndü dolaştı aynı yere gelerek, zor da olsa verdi. Bakalım nasıl bir hedefle takım yapacaklar. Görünen o ki niye düştüklerini hala bulamamışlar. Bulsalar aynı yanlışlara tekrar düşmezlerdi. Diğer takımlarımızdan Malatya İdman Yurdu dışında hazırlık içerisinde olanı duymadık. Belki de gizli hazırlanıyorlardır.

Geçen hafta yazdığım paragrafı tekrarlamak istiyorum. Zira başka bir kurtuluş reçetesinin olmadığına inanıyorum. Bu şehrin, takımlarının kadrolarını kendi çocuklarından kuracak, futbolcu potansiyeli maalesef yoktur. Üst liglere çıkmak için paralar harcıyoruz, paranın zoru ile çıkıyoruz ve sonra tekrar düşüyoruz. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu futbol yatırımları ile güçlü kulüpler oluşturup, futbolu yaygınlaştırmak, buradan oluşturduğumuz futbolcu potansiyeli ile yükselmektir. Bu konuda Belediyelerimiz öncelikle şehrin yoğun nüfusunu yaşadığı bölgelere futbol sahası yapıp, futbolun hammaddesi olan çocuğa ve gence ulaşılması gerekir. Burada eğitim alarak, belli bir düzeye gelen gençler bu takımları ileriye taşıyacak ve yaşatacak potansiyeli oluşturacaktır. Yoksa bu kısır döngü devam eder ve bu şehrin parası uçar gider.

Esen kalın…