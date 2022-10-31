“Yeni pazar alanlarına ihtiyaç var”

SİNEM HATUN DAVUT

Avrupa’daki ekonomik krizin kayısı ihraç miktarını olumsuz etkilediğini dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı ihracat miktarının geçen yıla göre az olsa da gelen gelirin aynı olduğunu kaydetti. “Kayısı ihraç miktarındaki gerileme bizim geçen yıl ortaya koyduğumuz 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir hedefinde kısmen bir gerileme yaşayabiliriz” diyen Özcan, bu durumun tamamen Avrupa’daki ekonomik krizden kaynakladığını belirterek, yeni pazar ihtiyacını tekrar gündeme getirdi.

Malatya kayısının en önemli pazarlarından birisi olan Avrupa, son zamanlarda enerji ve ekonomi sıkıntısı yaşarken, bu durumun kayısı ihracatını etkileyip etkilemediği merak konusu oldu. Avrupa’daki bu buhran devam ederken, bu krizin Malatya kayısısına olan getirisini ve götürüsünü BUSABAH gazetesine anlatan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, şu anda Malatya’daki bulunan kayısı stokunun ne kadar olduğunu da açıkladı.

Son dönemlerde Rusya ve Ukrayna’da yaşanan savaşa değinen Başkan Özcan, bu savaşın neticesinde dünyada bir enerji krizinin yaşandığını söyledi.

“ENERJİ KRİZİ GIDA SEKTÖRÜNÜ DE ETKİLEDİ”

Avrupa’daki ekonomik krizin sadece kayısıyı ihracatını değil, tüm kuru meyve ihracatını etkilediğini belirten Özcan, “Bu enerji krizi, dünyada küresel anlamda bir ekonomik krizin dalgalanmasına neden oldu. Bu kriz gıda sektörünü de etkiledi. Bundan sadece kayısı etkilemedi, genel anlamdaki gıda sektörleri bu krizden etkilendi. Çünkü bir enflasyon baskısı olduğu zaman insanlar genel olarak temel gıda maddelerine yönelirler. Temel tüketim maddelerinden sonra bütçelerinden artan miktarla da kuru meyve ve çerez grubu almak isterler. Bu yıl kayısı ihracatında bir gerilme söz konusu. Geçen yıl ağustos ve eylül ayının 3 aylık bölümü ile bu yılki 3 aylık bölüm karşılaştırdığımızda bir gerileme olduğunu görebiliyoruz. Yani geçen yılın ortalamalarının bir miktar gerisinde gidiyoruz. Geçen yıla göre ihracat miktarında 6 bin ton geride olmamıza rağmen, gelirde bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Şu andaki gelirle geçen yılki gelir aynı seviyede. Bu da kayısı fiyatının artışından ve ihracat rakamlarımızın yükselmesinden kaynaklanıyor” açıklamasında bulundu.

“MEVCUT REKOLTEMİZ BİLDİĞİNİZ GİBİ 85 BİN TONDU”

Malatya kayısı stokuna da değinen Özcan, şunları kaydetti:

“Mevcut rekoltemiz bildiğiniz gibi 85 bin tondu. Bu rekoltenin 75 bin tonu Malatya’dan yüzde 10’u da civar illerden. Ama bu 3 aylık dönem içerisinde şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamı 21 bin ton. Tam 3 ayı doldurmadık, ekim ayının sonunda 3 aylık süre dolmuş olacak. Özellikle Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin boyutlarının çok daha büyük olduğunu Avrupa’daki kayısı satışımızın gerilemesinden görebiliyoruz. Ama Amerika ve diğer ülkelere olan ihracatımızda rutin bir seyir söz konusu. O bölgelere olan ihracatımız şu an devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar 45 bin ton kayısı ihraç edebilir miyiz diye gayret ediyoruz ama Avrupa’daki ekonomik kriz tablosuna baktığımız zaman bu zor görünüyor. Fakat 40 bin ton ihraç edeceğimizi düşünüyoruz.”

“BU SEVİNDİRİCİ BİR GELİŞME”

“12’nci ayın sonu itibariyle 40 bin tonluk bir ihracat gerçekleştirmiş olacağız” diyen Özcan, “Avrupa’da miktar olarak satışlarımızda düşüş olduğu için dolayısıyla gelirde de bir düşüş söz konusu. Ama genel anlamda baktığımız zaman geçen yıl 26 bin ton sattığımız kayısıdan elde ettiğimiz gelirle, bu yıl sattığımız 21 ton kayısının geliri aynı. 6 bin ton az ürün göndermemize rağmen aynı miktarda gelir elde ettik. Bu aslında sevindirici bir gelişme. Bu kayısıdaki fiyat artışının ihracata yansıdığını gösteriyor. Burada Avrupa’yı örnek vermemizdeki asıl gaye Avrupa’daki krizin derinliğini ifade etmekti. Bu yavaşlama sadece kayısı için geçerli değil, kuru meyve grubunun tamamında bir sakinlik söz konusu.”

“BİZİM KESİNLİKLE YENİ PAZARLARA İHTİYACIMIZ VAR”

“Kayısı ihraç miktarındaki gerileme bizim geçen yıl ortaya koyduğumuz 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir hedefinde kısmen bir gerileme yaşayabiliriz. Bu kayısıdan kaynaklanan bir sorun değil, bu tamamen Avrupa’daki enerji krizinin yaptığı dalgayla birlikte küresel ekonomik krizin bıraktığı bir eser olarak görüyoruz” diyen Özcan, pazar sorunu hakkında da konuştu. Başkan Özcan, pazar konusunu her fırsatta ifade ettiklerini ifade ederek, “Bizim kesinlikle yeni pazarlara ihtiyacımız var’ derken asıl bunu kastediyorduk. Yani bölgesel ekonomik krizlerle oluşan bu gibi dalgalanmalara karşı yeni pazarlar oluşturabilseydik, bu bizim için çok önemli olurdu. Bundan dolayı biz Uzakdoğu pazarlarını çok önemsiyorduk. Bunun dışında dünyanın birçok ülkesinde ekonomik krizlerden etkilenmeyen bölgelerde var olmak için mücadele etmemiz lazım ki, ihracatta miktar olarak bir gerileme yaşamayalım, genel olarak da ihracatımızı bir önceki yılın üzerinde tutabilelim” dedi.