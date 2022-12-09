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Yeni müftü göreve başladı

Yeni müftü göreve başladı
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Yeni müftü göreve başladı

Malatya Müftülüğüne atanan Şahin Yıldırım, yeni görevine başladı. Malatya’ya gelerek göreve başlayan Şahin Yıldırım, Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti.

12 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Müftüsü Veysel Işıldar Aksaray’a, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Malatya İl Müftülüğüne atanmıştı.

2019’dan beri Malatya’da görev yapan eski İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın Aksaray’da görevlendirilmesi ve veda ziyaretlerini yaparak şehirden ayrılmasından sonra Malatya’ya gelerek göreve başlayan Şahin Yıldırım, Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret etti. Yıldırım, Şahin’i makamında ziyarette tablo da hediye etti. (İHA)

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