Yeni Malatyaspor’un kurulması Adil Gevrek’e yaradı!

Süper Lig’e veda eden Yeni Malatyaspor’u içine düşürdüğü borç bataklığından kurtulabilmesi için 10 milyon Euro’ya ihtiyaç duyduğunu açıklayan Adil Gevrek’in hırsı yüzünden borçsuz ve başarılı bir kulüp oluşturulma projesi kapsamında kurulan sarı kırmızılı kulüp iflasın eşiğine geldi. Akıbeti efsane Malatyaspor ile aynı olmasından endişe duyulan Yeni Malatyaspor’u inadı uğruna kaos ortamına sürükleyen Adil Gevrek, son yıllarda iş hayatında daha önce sahip olmadığı kadar itibar kazandı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Talihsiz olaylar sonucu 10 milyon TL kaynak bulunmaması nedeniyle amatör kümeye kadar düşen efsane Malatyaspor’un yerini doldurmak amacıyla kurulan Yeni Malatyaspor’un yıllar sonra efsaneyle aynı kaderi paylaşması Malatya futbolunun bir adım ileri gidemediğini gösteriyor. Bir zamanlar dünya kupasında göz dolduran Brezilyalı oyuncular Carlos Roberto Gallo, Bernandino Serginho ve Aleixo Assis Eder’i transfer ederek dünyada büyük yankı uyandıran Malatyaspor mazisiyle adından söz ettirerek İstanbul takımlarının korkulu rüyası haline gelmişti. Oktay Çevik, Ünal Karaman, Feyzullah Küçük ve sayısız yerli efsane oyuncuların top koşturduğu sarı kırmızılı kulüp yarım aşırı aşkın mazisinde Türk futbolunda elde ettiği başarılarla Malatyalılara unutulmaz anlar yaşattı.

2000’li yılların başında Süper Lig’e yükselerek Malatyalıların 11 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştüren efsane Malatyaspor, ilk yıllarda biraz sancılı dönemlerden geçse de şehirde yaşayanların birlik ve beraberliği sayesinde zorlu günleri çabuk aştı. Bu birlik beraberlik o kadar üst seviyeye ulaştı ki, sarı kırmızılı kulüp küme düşmenin en büyük adayıyken birdenbire ligdeki ikinci sezonunda UEFA kupasına katılma hakkı elde etti. Avrupa kupasına katılacak olan Malatyaspor’un maçlarını oynadığı İnönü Stadı el birliğiyle UEFA standartlarına uygun hale getirildi. Şehirde tam bir karnaval havası oluşmuş 7’den 70’e her kesimden insan Malatyaspor çatısı altında birlik olmuştu. İlerleyen sezonlarda kötü yönetilmeye başlayan Malatyaspor ekonomik olarak kaynak bulmakta güçlük yaşadı.

ARMAYA GÖNÜL VERENLER ÜZGÜN

Efsane Malatyaspor, tıpkı şu an Yeni Malatyaspor’un kaderine terk edildiği gibi o dönemde de siyasiler tarafından yüz üstü bırakıldı. Futbolcu alacakları ve piyasa borcu yüzünden aynı hazin sonu efsanesi de yenisi de birlikte yaşarken, şehrin siyasileri ve ileri gelenleri göz önünde işlenen suça seyirci kalmakla eleştiriliyor. Bugüne kadar siyasette, sanatta, sanayide birçok alanda başarılı insanların yetişmesini sağlayan Malatya’nın sporda birlik ve beraberliği bir türlü istikrara kavuşturamaması Malatya insanını üzüntüye sevk ediyor.

YENİ MALATYASPOR SAYESİNDE İTİBAR KAZANDI

‘Çalacak, çırpacak başkanlar, yönetimler gelmesin’ diye hazırlanan tüzük maddelerine rağmen özellikle 8 yıllık görev süresi içinde aldığı kararların arkasında birçok soru işareti barındıran Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in, kulübü 400 milyon TL zarara uğratması karşısında kimsenin hesap sormaması şehirde yaşayanların vicdanları sızlatıyor. Mali genel kurulda yaptığı konuşmada her şeyin sorumlusu kendisi olduğunu kabul ederek suçu başkalarına atan Gevrek, inadı uğruna sarı kırmızılı kulübü kaos ortamına sürüklediğinden ise hiç bahsetmedi. 8 yıl önce adı sanı bilinmezken, şimdilerde İstanbul ve civar şehirlerde inşaat sektörüne girecek kadar iş hayatında önemli değişiklikler yaşayan Gevrek, zarara uğrattığı Yeni Malatyaspor sayesinde büyük itibar kazandı. Sarı kırmızılı kulübün tüzüğünde bulunan 150. maddeye göre yüzde 10’luk borçlanma yetkisi dışındaki borçlardan yasal olarak sorumlu tutulan Gevrek’in geçen yıldan bu yıla 4 kat artan borcu üstlenip üstlenmeyeceği merakla bekleniyor.

BORÇLANMA YETKİSİ!

Sarı kırmızılı kulüpte yaşanan bunca bilinmezliğe rağmen Gevrek yönetimine son yapılan mali genel kurulda borçlanma yetkisi verilmesi ise ayrı bir skandal olarak kayıtlara geçti. Genel kurulda, 2022-2023 sezonu banka ve faktorinklerden kredi kullanmaya, TFF, Spor Toto Teşkilatı ve Stadyum gelirlerini banka ve faktorinklere temlik etmeye kredi ve temlik sözleşmelerini imzalamaya yönetim kuruluna yetki verilmesi 161 kabul 1 karşı oy ile kabul edildi.