Yeni Malatyaspor’un kurtuluşu altyapı!

Süper Lig’i bu sezon son sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor transferde şampiyon oldu. Her sezon kadrosunun tamamına yakını değişen sarı kırmızılı ekipte yönetimin beceriksizliği yüzünden birçok oyuncu sezon tamamlanmadan sözleşmeleri fesih ederek takımdan ayrıldı. Altyapıya yıllardır gereken önemi göstermeyen sarı kırmızılı kulübün elinde TFF 1. Lig için yetenekli oyuncu kalmazken, bu durum öz sermayesi olan Malatyalı gençlere yönelmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Türk ekonomisinin geldiği son durum itibariyle yaşanan krizden en çok etkilenen sektörler arasında futbol endüstrisi de yer alıyor. Türk futbolunun göz bebeği Süper Lig’in değeri 2015 yılında 880 milyon Euro iken, 2022 yılında bu rakam 152 milyon dolara kadar düştü. Marka değerinin son 5 yılda giderek erimesi kulüp gelirlerinde ciddi oranlarda azalmaya yol açtı. Bu durumda sermayesini dışarıya aktarmayı tercih etmek istemeyen Bursaspor, Trabzonspor, Altınordu gibi birçok Anadolu kulübü kendi öz kaynaklarına yönelerek temsil ettikleri bölgelerden futbolcu yetiştirip ekonomi yönetimlerini sağlama aldılar. Bu sayede kulüpler hem kendi yöresindeki yetenekli futbolculara sahip çıkarken bir yandan da her sezon futbolcu ithal eden diğer kulüplerin aksine transfere milyonlarca harcama gereksinimi duymuyor.

2016-2017 sezonundan bugüne kadar 100’ü aşkın yerli ve yabancı oyuncu transfer eden Yeni Malatyaspor’un mali kongrede 350 milyon TL borcu olduğu açıklanırken, geçmiş yıllarda takımda oynayan oyuncuların hala kulüpten alacakları olduğu ortaya çıktı. Süper Lig’deki beşinci sezonunda ligin son 10 haftasını çocuk sayılabilecek yaştaki oyuncularla tamamlamak zorunda kalan sarı kırmızılılar, düzgün bir altyapıya sahip olmamasının sıkıntılarını bu sezonda derinden yaşadı.

MALİ KONGREDE DİLE GETİRİLDİ

Yeni Malatyaspor’un 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında söz kongre üyesi Hüseyin Cem Güney, sarı kırmızılı kulübün yeniden marka haline gelebilmesinin yolunun kendi öz kaynaklarına yönelerek Malatya’dan genç futbolcular yetiştirmesinden geçtiğini söyledi. Bugüne kadar birçok torpilin döndüğü Yeni Malatyaspor altyapısıyla ilgili olarak, yıllardır hiçbir başarının sağlanamamasının önündeki en büyük engel olarak altyapı tesislerine gereken yatırımın yönetim tarafından yapılmadığı kamuoyu tarafından zaten biliniyor. Hal böyleyken Hüseyin Cem Güney’in bu çıkışına salonda bulunanlar alkışla destek olurken, Adil Gevrek yönetimini ibra etmeleri bir kez daha kongreye katılan delegelerin ne için salona geldiklerini gözler önüne serdi.

“BÖLGE GENÇLERİNE YÖNELMELİ”

Şehirde yaşayanların topladıkları paraların bir kulübün marka değerine hiçbir katkı sağlayamayacağına dikkat çeken kongre üyesi Cem Güney, “Yeni Malatyaspor yeniden bir mark haline getirilmesi, Doğunun kaplanı olarak yeniden büyümesi için öncelikle öz kaynaklarına yönelmesi gerektiği kanaatindeyim. Her sokağımızda, her mahallemizde top oynayan çocuklarımız var. Ancak Malatyaspor’un altyapıları ve altyapıdan getirdiği tüm oyunculara baktığımızda halen Malatya’dan veya bölgeden çıkarılmış genç, dinamik ve iyi bir futbolcu çıkarmış olamamanın üzüntüsünü yaşamalıyız. Bizlerin, şehrin milyon Euro toplamasının bir takımın marka değerine hiçbir etkisi yoktur. Marka değerleri takımların, işletmelerin kendi öz kaynaklarından, kendi kitlelerinden yarattığı sermayeden oluşur. Bu sebeple önceliğin bu aşamadan sonra gelinen noktada 1. Lig’de mücadele edecek takımımızın öz kaynaklara ve bölgenin dinamik gençlerine yönelerek, bu futbolcuları Türk futboluna ve uluslararası futbola kazandırılması gerektiği kanaatindeyim” sözleriyle kulüp başkanı Adil Gevrek ve yönetim kuruluna bu konuda çalışma yapması gerektiğini ifade etti.