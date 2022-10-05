Yeni Malatyaspor’un kupa rakibi belli oldu

MURAT İPEKTEN

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kuraya seri başı olarak dahil olan Yeni Malatyaspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor ile eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ağrı 1970 Spor, 1. Turdaki rakibi 12 Bingölspor’u 10-1 yendikten sonra 2. Turda TFF 2. Lig ekibi İnegölspor’u 2-1 yenerek sürpriz sonuca imza attı. TFF 3. Lig 1. Grup’ta bulunan Ağrı 1970 Spor, ligde 5 maçta topladığı 9 puanla 7. sırada bulunuyor.