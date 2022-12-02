Yeni Malatyaspor’un gözü kulağı o maçlarda!

Spor Toto 1. Lig’in 16.haftasını bay geçiren Yeni Malatyaspor antrenmanlara hız verdi. Ligde gelecek hafta Samsunspor’a konuk olacak olan sarı kırmızılılar zor karşılaşmanın hazırlıklarını çift idmanla sürdürüyor. Öte yandan küme düşme hattı içinde yer alan temsilcimizin maç yapmadan geçireceği haftada Denizlispor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Erzurumspor’un oynayacağı maçlardan gelecek sonuçlar merakla bekleniyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde çift idmanla bay haftasında eksiklerini gidererek güç depolayan sarı kırmızılılar Samsunspor maçından galibiyetle ayrılmanın planlarını kuruyor. Günün ilk antrenmanında salonda güç ve dayanıklılık çalışan sarı kırmızılı oyuncular akşam yapılan ikinci antrenmanda yeşil sahada ısınma hareketlerinin ardından pas ve teknik çalıştı. Teknik direktör Hasan Özer yönetiminde yaklaşık 1 saat süren antrenmanın devam eden bölümünde şut ve final pasları üzerinde duruldu. Sarı kırmızılılar sezon başından buyana özellikle hücumda görev alan oyuncuların son vuruşları düzgün yapamamaları yüzünden puan kayıpları yaşarken, bu sorunun çözümü için teknik heyetin bay haftasındaki antrenmanlarda özel program uygulayacağı öğrenildi.

“ATAMAZSANIZ MAÇ KAZANAMAZSINIZ”

Öte yandan futbolcularıyla yaptığı toplantıda artık sezonun yarısını geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade eden Hasan Özer’in kalan maçların final havasında geçeceğini söylediği belirtildi. Ligde kalmak için sonuna kadar mücadele vermeleri gerektiğini belirten Özer, “Oyunumuz her hafta gelişiyor. Final vuruşlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Deplasmanda ve iç sahada net pozisyonları atamazsanız maç kazanamazsınız. Oynadığımız oyunun karşılığını 3 puanla süslememiz gerekiyor. Bay geçeceğimiz bir hafta var. İyi değerlendirmemiz ve galibiyet serisine başlamamız lazım” dedi.

GÖZLER OYNANACAK 5 MAÇA ÇEVRİLDİ

Süper Lig’deki 5 yıllık serüveninin ardından bu sezon 1. Lig’in geride kalan 15 haftasında yaşadığı puan kayıplarıyla yüzü bir türlü gülmeyen Yeni Malatyaspor için zaman gittikçe daralıyor. Ligde 11 puanla 17. sırada küme düşme hattı içinde yer alan sarı kırmızılı takımın maç yapmadan geçireceği haftada Denizlispor, Gençlerbirliği, Altınordu ve Erzurumspor’un oynayacağı maçlardan alacağı puanlar ise merakla bekleniyor. Rakiplerinin puan kazanması halinde Yeni Malatyaspor’un ligin ilk yarısında ateş hattından çıkması giderek zorlaşacak. Malatya ekibinin küme düşme hattının üzerinde bulunan Erzurumspor ile arasında 3 puan fark bulunurken, Doğu ekibinin Sakaryaspor ile oynayacağı maçı kazanması halinde bu sayı 6’ya çıkacak. Sezonun ilk yarısında ikisi deplasman olmak üzere üç karşılaşması kalan Yeni Malatyaspor, Samsunspor’a konuk olduktan sonra kendi sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar deplasmanda Denizlispor oynayacağı müsabakayla ligin devre arasına girecek.