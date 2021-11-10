yeni malatyaspor’un en kötü sezonu!

Bundan kötüsü yok!

Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir’e 3-1 mağlup olarak milli maç arasına olumsuz bir havada girilen Yeni Malatyaspor’da ağızları bıçak açmıyor. Kötü giden mağlubiyet serisine teknik direktör değişikliğiyle iki maç kazanarak son veren sarı kırmızılılarda Kasımpaşa ve Başakşehir müsabakalarında sergilenen kötü futbol ile alınan başarısız sonuçlar tüm hesapları yeniden zora soktu. Son 2 yıldır küme düşme korkusuyla baş başa kalan Malatya ekibi ligde beşinci sezonunu yaşadığı bu yılda geride kalan haftalar itibariyle düşme hattından uzaklaşamadı. Sarı kırmızılılar 12.hafta itibariyle 4 galibiyet ve 8 mağlubiyeti topladığı 12 puanla lig tarihinin en başarısız dönemini yaşıyor.

2016-17 sezonunda TFF 1. Lig’deyken sezonu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde o sezon ilk kez Süper Lig’e yükselen Yeni Malatyaspor, 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etme başarısı elde etti. Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan, 2010’da Yeni Malatyaspor ismini alan sarı kırmızılılar, 2005-06 sezonunda Malatyaspor’un Süper Lig’e veda etmesinin ardından 11 yıl sonra Malatya’ya Süper Lig heyecanını yaşattı.

LİGDEKİ İKİNCİ SENESİNDE AVRUPA’YA

Ligdeki ilk yılında iki farklı hocayla çalışan Yeni Malatyaspor, Ertuğrul Sağlam ve Erol Bulut yönetiminde sezonun ilk 12 haftalık döneminde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. Rakip ağlara 16 gol bırakan sarı kırmızılılar kalesinde 20 gol gördü. Yeni Malatyaspor aynı sezonu ise 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 43 puanda tamamladı.

2018-19 sezonunda Erol Bulut ile yola devam eden sarı kırmızılılar ligde ilk 12 haftalık periyotta aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü rakipleriyle oynadığı müsabakalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 21 puan topladı. Sarı kırmızılılar attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 10 gol gördü. Yeni Malatyaspor sezon sonunda ligi 47 puanda 5.sırada tamamlayarak ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı elde etti.

EN PARLAK 12 HAFTA

2019-20 sezonunda lige Sergen Yalçın yönetiminde giren Yeni Malatyaspor, tecrübeli hocayla birlikte Avrupa, lig ve Türkiye Kupası olmak üzere 3 farklı kulvarda ciddi bir sınavlar verdi. Jahovic, Guilherme, Bifouma, Gökhan Töre gibi önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran sarı kırmızılar Süper Lig’in 12.haftasına kadar ligin en fazla gol atan takımı unvanının da sahibiydi. Malatya ekibi oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. Ligin ilk yarısındaki başarısını ikinci yarıda sürdüremeyen Yeni Malatyaspor, 32 puan toplayarak sezon sonunda ise küme düştü.

Küme düşmenin kaldırılmasıyla 2020-21 sezonunda Süper Lig’e devam eden Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 12 haftalık dilimde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 16 puan topladı. Pandeminin etkisiyle zor günler geçiren Türk futbolunda diğer kulüpler gibi kendi payına düşeni alan sarı kırmızılılar, çalkantılı süreçte yine ligin ikinci yarısında başarısız sonuçlar aldı. Kötü gidişatın ardından yönetim Hamzaoğlu’nun görevine son vererek takımın başına İrfan Buz’u getirdi. Buz ile birlikte ligin ikinci yarısında kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor sezonu 45 puanla ateş hattının 3 basamak üzerinde 15. sırada tamamladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ