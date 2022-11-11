Yeni Malatyaspor’un deplasman karnesi

Kadrosunun tamamına yakını daha önce 1. Lig tecrübesi yaşamamış isimlerde oluşan Yeni Malatyaspor’da teknik direktörlük görevine Hasan Özer’in gelişiyle takımdaki ivme yükselmeye başladı. Kaplanlar, son beş maçında hanesine 7 puan yazdırmayı başarırken, ligdeki iki galibiyetini de deplasmanda aldı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Süper Lig serüveni 5 yıl sürdükten sonra geçtiğimiz sezon Adil Gevrek yönetiminin 400 milyon TL’yi aşan borçla küme düşürdüğü Yeni Malatyaspor, 1. Lig’de ekonomik sorunların gölgesinde var olma mücadelesi veriyor. 8 yıllık Adil Gevrek döneminde yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması için Ahmet Yaman başkanlığındaki sarı kırmızılı kulübün başlattığı incelemede son aşamaya gelindiği ve bilirkişi raporların tamamlandığı öğrenildi. Başkanlık süresi boyunca her adımını hukuka uygun şekilde atan Adil Gevrek’in borçsuz devir aldığı Yeni Malatyaspor’u enkaz yığınına çevirmesi Malatya kamuoyunun vicdanını sızlatırken, hazırlanan raporlarda çok çarpıcı detaylar olduğu ve tespit edilen yolsuzluklar için Yaman yönetiminin yargı yoluna gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Transfer tahtası 2024 yılına kadar kapalı bulunan ve kadrosunun tamamına yakını gençlerden oluşan sarı kırmızılıların sezon başından buyana ligde ortaya koydukları mücadele ise taraftardan takdir topluyor. Ligin ilk yedi haftasında Cihat Arslan yönetiminde 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışamayan sarı kırmızılılar, Hasan Özer’in gelişiyle farklı bir hava yakaladı. Özer, yaş ortalaması 21 olan kadrodaki oyuncularla son beş maçında hanesine 7 puan yazdırırken ligdeki iki galibiyetini de deplasman almayı başardı. Sarı kırmızılıların topla oynama yüzdesi her geçen hafta artarken, bu oran şut istatistiğine de yansıyor. Yeni Malatyaspor, ligdeki ilk galibiyetini 2-0’lık skorla aldığı Bandırmaspor karşısında kaleye 6’sı isabetli toplam 14 şut atarken, Altınordu’yu 3-0 yendiği maçta 11’i isabetli 21 şut atmayı başardı.

DIŞ SAHADA 9. SIRADA

Yeni Malatyaspor, rakip sahada oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik yaşadı. Sezonun ilk deplasmanında Bodrumspor’a 3-1 mağlup olan sarı kırmızılılar bir sonraki dış saha maçında öne geçmesine rağmen Eyüpspor’a 3-1 yenildi. Yeni Malatyaspor, beşinci haftada iki kez öne geçtiği Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda 2-2 berabere kalırken, sonraki dış saha maçında yine üstün oynadığı ve öne geçtiği maçta Sakaryaspor’a 3-1 mağlup oldu. Sezonun ilk galibiyetini yeni teknik adamıyla 9.haftada Bandırmaspor’a karşı 2-0’lık skorla alan sarı kırmızılılar, sonraki dış saha maçında Altınordu’yu 3-0 yendi. Bu sezon deplasman maçlarında attığı 11 gole karşılık kalesinde 11 gol gören kaplanlar, dış saha puan durumunda topladığı 7 puanla 9. sırada bulunuyor.